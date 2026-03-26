Ocorrências

Temporal causou alagamentos em várias áreas da cidade e mobilizou equipes de resgate

A forte chuva que atingiu Manaus na quarta-feira (25) deixou ruas completamente alagadas e obrigou equipes do Corpo de Bombeiros a usar bote para resgatar moradores que ficaram isolados no bairro Tarumã, na zona Oeste da cidade.

Vídeos feitos por moradores mostram uma mulher com crianças e uma idosa sendo resgatadas por um bote dos bombeiros.

Segundo o Centro de Cooperação da Cidade (CCC) foram registradas 114 ocorrências em diferentes pontos da cidade. Entre os principais casos estão 59 alagamentos, além de registros de erosões, deslizamentos de barrancos e desabamentos de muros e casas.

Dados das estações meteorológicas da prefeitura apontam que o volume de chuva chegou a 160 milímetros no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte, um dos maiores acumulados durante o temporal.

Diante do cenário, a orientação é que moradores redobrem a atenção, principalmente em áreas de risco. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou pelo WhatsApp (92) 98802-3547.

O órgão também alerta para que as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores durante descargas elétricas, mantenham distância de postes e fiações e tenham cuidado ao trafegar por locais com histórico de alagamentos.

Veja vídeo:

Bombeiros usam bote para resgatar moradores de rua alagada por chuva em Manaus pic.twitter.com/jxdGy2KzVk — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 26, 2026

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