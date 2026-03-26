Amazonas

Corpo aparenta estado avançado de decomposição; vítima ainda não foi identificada

Uma família que navegava pelo Rio Negro encontrou um corpo em avançado estado de decomposição boiando nas águas, nas proximidades das ruínas do antigo hotel de selva Ariaú Amazon Tower, na quarta-feira (25/03).

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o corpo próximo à vegetação, sendo levado lentamente pela correnteza. Os ocupantes da embarcação demonstram choque com a cena ao perceberem a presença do cadáver no rio. A identidade da vítima e as circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.

A equipe do Portal Em Tempo entrou em contato com a Polícia Civil para obter informações sobre o resgate e a possível identificação da vítima, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Veja vídeo:

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