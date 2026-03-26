Violência

Suspeito tentou apagar monitoramento do sistema de segurança antes de fugir

O vigilante Mateus Pereira Alves, de 51 anos, foi morto a facadas na madrugada desta quinta-feira (26/03), após flagrar um assaltante dentro da Creche Municipal Maria Aparecida da Silva Dantas, no bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste de Manaus. A vítima foi até a unidade depois que o alarme da unidade disparou.

Segundo a polícia, ele ainda chegou a pedir apoio de outra equipe, mas decidiu entrar sozinho na escola antes da chegada dos colegas.

Dentro da unidade, o vigilante teria surpreendido um homem que tentava furtar fios elétricos, após luta corporal, Mateus acabou atingido por vários golpes de faca. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O suspeito chegou a cortar os cabos de comunicação do sistema de segurança, na tentativa de interromper o monitoramento em tempo real, mas a Polícia Civil informou que as imagens das câmeras estão armazenadas no HD interno e devem ser usadas para identificar o autor do crime.

A equipe do Portal EM TEMPO solicitou um posicionamento oficial da prefeitura sobre o crime e quais medidas serão adotadas em relação a segurança das unidades municipais, mas até a publicação desta matéria, não houve resposta.

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