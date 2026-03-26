O Flamengo fez um convite especial para Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. O clube chamou os jogadores do Real Madrid para assistirem à estreia do time como mandante na Copa Libertadores da América.
O convite surgiu após Mbappé comentar a possibilidade de disputar a Libertadores. Além disso, o atacante citou Vinícius Júnior ao mencionar a ideia de ir ao Estádio do Maracanã para acompanhar uma partida do Flamengo.
Declaração de Mbappé repercute
Na última quarta-feira (25), Mbappé falou sobre o futebol brasileiro e foi questionado sobre jogar a Libertadores. Em resposta, o francês demonstrou interesse na competição.
Além disso, ele mencionou a possibilidade de assistir a um jogo do Flamengo ao lado de Vinícius Júnior, revelado pelo clube carioca.
Jogo do Flamengo na Libertadores
O duelo citado pelo Flamengo será contra o Independiente Medellín. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília) e será válida pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores.
Assim, o confronto no Maracanã pode contar com a presença de duas das principais estrelas do futebol mundial.
*Com informações do Lance
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