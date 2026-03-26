Boston

Seleção Brasileira domina parcialmente, mas falha no ataque e deixa o campo vaiada em Boston

A Seleção Brasileira perdeu para a França por 2 a 1 nesta quinta-feira (26), no Gillette Stadium, em Boston, Estados Unidos, no primeiro amistoso da equipe de Carlo Ancelotti na Data Fifa.

Mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o time não conseguiu manter sua intensidade nos melhores momentos e teve dificuldades para concluir jogadas com perigo de gol. Éderson assustou a torcida, e Vini Jr, principal esperança brasileira para a Copa do Mundo, não se destacou.

Apesar de aparecer bem em algumas jogadas, o camisa 10 teve uma atuação apagada. A seleção deixou o campo vaiada pelo público presente no estádio — 66.713 pessoas, o maior público da história em jogos de futebol no local.

Início de partida marcado por erros e poucas chances

Poucas chances, movimentação intensa e dificuldades no domínio de bola no meio-campo marcaram o início da Seleção Brasileira contra a França.

Raphinha, Vini Jr e Martinelli apareceram bem no ataque, mas falharam no momento de decidir. Vini, por exemplo, parecia disperso e foi desarmado quando poderia criar perigo.

A França chegava com facilidade e, entrosada, conseguia furar a defesa brasileira. Mbappé e Rabiot tiveram boas oportunidades, mas o placar permaneceu zerado. Ederson, em duas saídas de bola, deu sustos consecutivos à torcida.

Martinelli teve boa chance pela direita, finalizando de frente para o gol, mas a bola passou à direita do goleiro Maignan. Aos 31 minutos, a França recuperou a bola ainda no campo defensivo e, após troca de passes, Dembelé lançou Mbappé, que finalizou por cobertura, abrindo 1 a 0. Foi o golaço que tornou Mbappé o maior artilheiro da história da seleção francesa.

Brasil pressiona, mas França amplia

O começo do segundo tempo foi todo da seleção brasileira. Raphinha, apagado no final da primeira etapa, deu lugar a Luiz Henrique, que movimentou bem o ataque. Casemiro, Wesley e Martinelli chegaram com perigo, mas não conseguiram marcar.

Aos 7 minutos, Upamecano foi expulso após derrubar Matheus Cunha na entrada da área. Apesar da pressão brasileira, o placar não mudou.

Com o tempo, a França se reorganizou e, aos 19 minutos, em contra-ataque, Olise avançou livre pelo meio e passou para Ekitiké, que marcou um belo gol, ampliando para 2 a 0.

Gol brasileiro anima, mas ataque continua falho

Aos 32 minutos, Vini Jr avançou pelo lado, sofreu falta de Gusto, e Danilo cobrou. Casemiro evitou que a bola saísse, Luiz Henrique ajeitou dentro da área, e Bremer marcou para o Brasil, diminuindo o placar para 2 a 1.

O gol deu ânimo à equipe, que insistiu nos avanços. No entanto, os problemas de finalização no terço final persistiram. Carlo Ancelotti trouxe Gabriel Sara no lugar de Casemiro para tentar o empate.

Aos 45 minutos, Bremer ainda teve boa chance em cruzamento de Luiz Henrique, mas pegou mal na bola. Tentou ainda uma enfiada para Igor Thiago, que não alcançou, e Vini Jr também não conseguiu concluir a jogada.

(*) Com informações da CNN Brasil

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