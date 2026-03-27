Buscas

Informações podem ser repassadas pelos números (92) 3667-7713, da Deops; 197 ou (92) 3667-7575, da PC-AM; e 181, da SSP-AM.

A polícia procura por Juliana da Silva Gomes, de 39 anos, que desapareceu na manhã de segunda-feira (23/03), em Manaus. Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), ela foi vista pela última vez por volta das 8h, ao sair de sua residência na rua Pau-Ferro, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), Juliana possui tatuagens nas costas com desenhos de meia lua e estrela, o que pode ajudar na identificação.

A Polícia Civil reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar ocorrência. Familiares ou conhecidos podem procurar qualquer delegacia com documentos pessoais e informações detalhadas sobre a pessoa desaparecida, incluindo características físicas e uma foto recente.

Colabore com as buscas

A PC-AM pede que qualquer informação que possa ajudar a localizar Juliana seja repassada pelos números (92) 3667-7713, da Deops, 197 ou (92) 3667-7575, da Polícia Civil, além do 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O sigilo da identidade do denunciante é garantido.

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