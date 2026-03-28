Política

Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou neste sábado (28) o pedido da defesa de Jair Bolsonaro (PL) para permitir acesso livre dos filhos à residência onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar.

Bolsonaro está em casa, em Brasília, após deixar o hospital e receber autorização para cumprir pena em regime domiciliar por 90 dias, por motivos de saúde. Ele foi condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe.

A defesa solicitou que os filhos pudessem visitar o ex-presidente sem restrições, mas o pedido foi rejeitado. Moraes manteve as regras já estabelecidas, que permitem visitas apenas em dias e horários específicos.

Segundo a decisão, os filhos que não moram na residência podem visitar Bolsonaro às quartas-feiras e sábados, nos horários de 8h às 10h, 11h às 13h e 14h às 16h, seguindo normas semelhantes às de unidades prisionais.

Antes da prisão domiciliar, o ex-presidente estava detido em uma unidade prisional em Brasília.

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