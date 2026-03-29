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Leão XIV voltou a defender um cessar-fogo imediato

O Papa Leão XIV afirmou neste domingo (29) que Deus não escuta as orações de líderes que incentivam conflitos armados, destacando que eles têm “mãos cheias de sangue”. A declaração foi feita em meio à guerra envolvendo o Irã, que já dura dois meses.

Durante a celebração do Domingo de Ramos, na Praça de São Pedro, no Vaticano, diante de milhares de fiéis, o pontífice classificou o conflito como “atroz” e reforçou que a fé não pode ser usada para justificar a violência.

“Este é o nosso Deus: Jesus, Rei da Paz, que rejeita a guerra, a quem ninguém pode usar para justificar a guerra”, declarou, sem citar nomes.

Ao final da celebração, ele também demonstrou preocupação com os cristãos do Oriente Médio, que, segundo ele, “estejam sofrendo as consequências de um conflito atroz” e podem ter dificuldades para celebrar a Páscoa.

Leão XIV voltou a defender um cessar-fogo imediato e criticou os ataques aéreos, afirmando que são indiscriminados e precisam ser proibidos.

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