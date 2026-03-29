O Sine Amazonas divulga 149 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (30/03). Os interessados em concorrer às oportunidades devem comparecer à Casa do Trabalhador do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, nº 1.018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição de senhas e o atendimento ocorre das 8h às 14h.
Para realizar o cadastro, é necessário apresentar currículo atualizado, documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de escolaridade e de residência) e comprovante de vacinação contra a Covid-19. Não é preciso levar cópias, apenas os documentos originais. As vagas são ofertadas por diversas empresas e instituições do estado, e os detalhes serão informados diretamente pelos empregadores.
Agências do Sine Amazonas
Além da agência central na Casa do Trabalhador, o Sine Amazonas também atende em outras unidades. O cidadão pode procurar as agências localizadas nos PACs Studio 5, Alvorada, Via Norte, Shopping Cidade Leste e no SindMetal para participar dos processos seletivos.
Vagas Disponíveis
01 VAGA: GERENTE COMERCIAL
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração ou Tecnólogo em Gestão de Empresa.
Com experiência na função.
Conhecimento de mídia, gestão e liderança.
Desejável curso na função.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: AUXILIAR DE LAVANDERIA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função ou primeiro emprego.
Atendimento ao cliente, cadastro de cliente no sistema; cadastro de peças de roupas no sistema para gerar ROL; abastecer as máquinas de lavar e secar; dobrar embalar a roupas processadas.
Habilidade com informática básica.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Pedagogia.
Com ou sem experiência na função.
Desejável curso de Pós-graduação em educação especial inclusiva.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de informática básica.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: SUPERVISOR DE RESTAURANTE
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de segurança alimentar.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com ou sem experiência na função.
Realizar a limpeza e organização das salas de cinema; higienizar áreas comuns (lobby, corredores, bomboniere e banheiros).
Desejável residir próximo ao bairro Ponta Negra.
Disponibilidade de horário.
04 VAGAS: ENGENHEIRO CIVIL
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil
Com experiência na função.
Obrigatório cursos voltados para área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
04 VAGAS: LOGÍSTICA DE COMPRAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Obrigatório cursos voltados para área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: MESTRE DE OBRAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Coordenar, fiscalizar e supervisionar o canteiro de obras; interpretar projetos e garantir a execução física da obra.
Obrigatório cursos voltados para área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: APONTADOR DE OBRAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Executar atividades de gestão administrativa, controle de pessoal e materiais do canteiro de obra.
Obrigatório cursos voltados para área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Segurança do Trabalho.
Com experiência na função.
Obrigatório cursos voltados para área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
07 VAGAS: SERRALHEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório cursos voltados para área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejáveis cursos de informática, segurança.
Obrigatório CNH B.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
05 VAGAS: ARMADOR/FERREIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Executar atividades em obras civis.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: TÉCNICO FIBRA ÓPTICA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com ou sem experiência na função.
Manutenção de internet (fibra óptica) e instalação.
Desejável curso de informática básica e CNH A, B ou AB.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
Obs.: candidatos sem experiência interessados na vaga terão treinamento com a empresa. (Inscrição no portal do trabalhador)
10 VAGAS: MOTORISTA DE DISTRIBUIÇÃO – apta à PCD
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Conduzir o veículo com perícia e prudência, conforme a legislação de trânsito vigente; conferir previamente a carga conforme a relação de carregamento correspondente; efetuar entregas de produtos conforme o padrão exigido pelo cliente, buscando sempre a satisfação do cliente final; realizar processo de carga e descarga de produtos para o cliente, juntamente com o ajudante, nos caminhões da empresa.
Obrigatório CNH D e exame toxicológico atualizado.
Desejável curso de Direção Defensiva
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: LAVADOR DE VEÍCULOS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Realizar lavagem e lubrificação de frotas ativas da empresa (caminhões, carros, cavalos, carretas, vans, empilhadeiras), utilizando os EPIS necessários para realização segura da atividade.
Obrigatório CNH D ou E.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: SOLDADOR
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatórios cursos na área de soldador MAG, TIG, ELETRODO REVESTIDO.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
08 VAGAS: MARCENEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
08 VAGAS: AJUDANTE DE MARCENEIRO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: PEDREIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: ESTAGIÁRIO DE ENSINO MÉDIO
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Primeiro Emprego.
Atendimento ao cliente, operação de caixa e entrega de correspondências.
Obrigatório estar cursando o ensino médio nos períodos diurno ou noite.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: MAÎTRE Jr.
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com ou sem experiência na função.
Desejável curso na função.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
15 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso na função.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: CASEIRO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso na função.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
05 VAGAS: PEDREIRO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: MECÂNICO ELETRICISTA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e/ou equipamentos da empresa; disponibilidade de horário; garantir a disponibilidade dos veículos e/ou equipamentos da empresa, realizando os serviços mecânicos (inspeções, análises, ajustes, regulagens, reparos, alinhamentos, consertos, medições e testes de funcionamento) e elétrica, sempre que necessário; Desenvolver e garantir fornecedores de manutenção compatíveis com as necessidades da empresa e de seu cliente; zelar pela conservação do patrimônio da empresa (veículos, equipamentos, recursos e instalações);
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: MOTORISTA CNH D
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH D.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: MECÂNICO DE CARROS PESADOS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Diagnóstico preciso: Utilizar equipamentos computadorizados e ferramentas manuais para identificar problemas no motor, suspensão, freios e sistemas eletrônicos; reparos corretivos: consertar ou substituir componentes danificados de motores, transmissões e sistemas de ignição.
Atualização técnica: acompanhar inovações tecnológicas no setor automobilístico para trabalhar com novos sistemas.
Desejável curso de mecânica de veículos pesados, manutenção automotiva carros pesados.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: ELETRICISTA DE AUTOS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Realizar diagnóstico e reparo: identificar falhas elétricas utilizando scanners e equipamentos de medição, reparando ou substituindo componentes defeituosos; obter conhecimento em sistemas de partida e carga: recuperar e testar motores de partida, alternadores, reguladores de tensão e baterias; realizar manutenção preventiva: verificar a fiação, chicotes elétricos e conexões para evitar curtos ou falhas.
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS
01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
03 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com ou sem experiência na função
Atendimento ao cliente; organizar o salão para o atendimento; entregar os pratos prontos mas mesas de acordo com a numeração; manter a organização e limpeza do salão.
Desejável curso de atendimento ao cliente.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador – www.portaldotrabalhador.am.gov.br
01 VAGA: AUXILIAR GERAL – (on-line)
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Experiência em telecomunicações; auxiliar as equipes na passagem de cabos aéreos e subterrâneos; realizar o desenrolar, puxar e organizar cabos durante o trabalho; contribuir na manutenção preventiva e corretiva da rede de telecomunicações; apoiar na execução de pequenos reparos hidráulicos, elétricos e de infraestrutura; colaborar com organização e limpeza do local de trabalho.
Desejável curso na área.
Obrigatório CNH B.
Disponibilidade para viagens.
Dispensa Militar.
01 VAGA: MECÂNICO A DIESEL – (on-line)
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Experiência comprovada em manutenção de motores diesel; conhecimento em veículos Mitsubishi L200.
O profissional atuará no diagnóstico, reparo e otimização de motores diesel, garantindo a confiabilidade e performance dos veículos; responsabilidades: Realizar manutenção preventiva e corretiva de motores diesel; desmontagem, montagem e reparo de motores diesel em especial a Mitsubishi L200; manutenção de sistemas de freios (inclusive freio pneumático/ar), suspensão, direção, embreagem e transmissão; injeção Eletrônica: diagnóstico em sistemas de injeção eletrônica diesel (common rail, bombas injetoras); colaborar com a equipe na melhoria de processos e redução de custos operacionais.
Desejáveis cursos de diagnóstico de falhas, hidráulica e pneumática, manutenção de motores a diesel, soldagem e usinagem básica.
Disponibilidade para trabalho em plantões e horários flexíveis.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – CODAJÁS (on-line)
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência mínima em vendas no varejo.
Desejável curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.
Obrigatório CNH A e moto (regularizada).
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – CAREIRO (on-line)
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência mínima em vendas no varejo.
Desejável curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.
Obrigatório CNH A e moto (regularizada).
Disponibilidade de horário.
10 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – SÃO PAULO DE OLIVENÇA (on-line)
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência mínima em vendas no varejo.
Desejável curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.
Obrigatório CNH A e moto (regularizada).
Disponibilidade de horário.
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