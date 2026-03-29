Oportunidade

Os interessados em concorrer às oportunidades devem comparecer à Casa do Trabalhador

Publicado em 29 de março de 2026

Por EM TEMPO

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O Sine Amazonas divulga 149 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (30/03). Os interessados em concorrer às oportunidades devem comparecer à Casa do Trabalhador do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, nº 1.018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição de senhas e o atendimento ocorre das 8h às 14h.

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar currículo atualizado, documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de escolaridade e de residência) e comprovante de vacinação contra a Covid-19. Não é preciso levar cópias, apenas os documentos originais. As vagas são ofertadas por diversas empresas e instituições do estado, e os detalhes serão informados diretamente pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

Além da agência central na Casa do Trabalhador, o Sine Amazonas também atende em outras unidades. O cidadão pode procurar as agências localizadas nos PACs Studio 5, Alvorada, Via Norte, Shopping Cidade Leste e no SindMetal para participar dos processos seletivos.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: GERENTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração ou Tecnólogo em Gestão de Empresa.

Com experiência na função.

Conhecimento de mídia, gestão e liderança.

Desejável curso na função.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE LAVANDERIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Atendimento ao cliente, cadastro de cliente no sistema; cadastro de peças de roupas no sistema para gerar ROL; abastecer as máquinas de lavar e secar; dobrar embalar a roupas processadas.

Habilidade com informática básica.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Pedagogia.

Com ou sem experiência na função.

Desejável curso de Pós-graduação em educação especial inclusiva.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de informática básica.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SUPERVISOR DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de segurança alimentar.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Realizar a limpeza e organização das salas de cinema; higienizar áreas comuns (lobby, corredores, bomboniere e banheiros).

Desejável residir próximo ao bairro Ponta Negra.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: ENGENHEIRO CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil

Com experiência na função.

Obrigatório cursos voltados para área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: LOGÍSTICA DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Obrigatório cursos voltados para área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: MESTRE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Coordenar, fiscalizar e supervisionar o canteiro de obras; interpretar projetos e garantir a execução física da obra.

Obrigatório cursos voltados para área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: APONTADOR DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Executar atividades de gestão administrativa, controle de pessoal e materiais do canteiro de obra.

Obrigatório cursos voltados para área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Segurança do Trabalho.

Com experiência na função.

Obrigatório cursos voltados para área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

07 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório cursos voltados para área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de informática, segurança.

Obrigatório CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: ARMADOR/FERREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Executar atividades em obras civis.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: TÉCNICO FIBRA ÓPTICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com ou sem experiência na função.

Manutenção de internet (fibra óptica) e instalação.

Desejável curso de informática básica e CNH A, B ou AB.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Obs.: candidatos sem experiência interessados na vaga terão treinamento com a empresa. (Inscrição no portal do trabalhador)

10 VAGAS: MOTORISTA DE DISTRIBUIÇÃO – apta à PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Conduzir o veículo com perícia e prudência, conforme a legislação de trânsito vigente; conferir previamente a carga conforme a relação de carregamento correspondente; efetuar entregas de produtos conforme o padrão exigido pelo cliente, buscando sempre a satisfação do cliente final; realizar processo de carga e descarga de produtos para o cliente, juntamente com o ajudante, nos caminhões da empresa.

Obrigatório CNH D e exame toxicológico atualizado.

Desejável curso de Direção Defensiva

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: LAVADOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Realizar lavagem e lubrificação de frotas ativas da empresa (caminhões, carros, cavalos, carretas, vans, empilhadeiras), utilizando os EPIS necessários para realização segura da atividade.

Obrigatório CNH D ou E.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatórios cursos na área de soldador MAG, TIG, ELETRODO REVESTIDO.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

08 VAGAS: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

08 VAGAS: AJUDANTE DE MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: ESTAGIÁRIO DE ENSINO MÉDIO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Primeiro Emprego.

Atendimento ao cliente, operação de caixa e entrega de correspondências.

Obrigatório estar cursando o ensino médio nos períodos diurno ou noite.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MAÎTRE Jr.

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Desejável curso na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

15 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: CASEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MECÂNICO ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e/ou equipamentos da empresa; disponibilidade de horário; garantir a disponibilidade dos veículos e/ou equipamentos da empresa, realizando os serviços mecânicos (inspeções, análises, ajustes, regulagens, reparos, alinhamentos, consertos, medições e testes de funcionamento) e elétrica, sempre que necessário; Desenvolver e garantir fornecedores de manutenção compatíveis com as necessidades da empresa e de seu cliente; zelar pela conservação do patrimônio da empresa (veículos, equipamentos, recursos e instalações);

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: MOTORISTA CNH D

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: MECÂNICO DE CARROS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Diagnóstico preciso: Utilizar equipamentos computadorizados e ferramentas manuais para identificar problemas no motor, suspensão, freios e sistemas eletrônicos; reparos corretivos: consertar ou substituir componentes danificados de motores, transmissões e sistemas de ignição.

Atualização técnica: acompanhar inovações tecnológicas no setor automobilístico para trabalhar com novos sistemas.

Desejável curso de mecânica de veículos pesados, manutenção automotiva carros pesados.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ELETRICISTA DE AUTOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Realizar diagnóstico e reparo: identificar falhas elétricas utilizando scanners e equipamentos de medição, reparando ou substituindo componentes defeituosos; obter conhecimento em sistemas de partida e carga: recuperar e testar motores de partida, alternadores, reguladores de tensão e baterias; realizar manutenção preventiva: verificar a fiação, chicotes elétricos e conexões para evitar curtos ou falhas.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

03 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função

Atendimento ao cliente; organizar o salão para o atendimento; entregar os pratos prontos mas mesas de acordo com a numeração; manter a organização e limpeza do salão.

Desejável curso de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador – www.portaldotrabalhador.am.gov.br

01 VAGA: AUXILIAR GERAL – (on-line)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Experiência em telecomunicações; auxiliar as equipes na passagem de cabos aéreos e subterrâneos; realizar o desenrolar, puxar e organizar cabos durante o trabalho; contribuir na manutenção preventiva e corretiva da rede de telecomunicações; apoiar na execução de pequenos reparos hidráulicos, elétricos e de infraestrutura; colaborar com organização e limpeza do local de trabalho.

Desejável curso na área.

Obrigatório CNH B.

Disponibilidade para viagens.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MECÂNICO A DIESEL – (on-line)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Experiência comprovada em manutenção de motores diesel; conhecimento em veículos Mitsubishi L200.

O profissional atuará no diagnóstico, reparo e otimização de motores diesel, garantindo a confiabilidade e performance dos veículos; responsabilidades: Realizar manutenção preventiva e corretiva de motores diesel; desmontagem, montagem e reparo de motores diesel em especial a Mitsubishi L200; manutenção de sistemas de freios (inclusive freio pneumático/ar), suspensão, direção, embreagem e transmissão; injeção Eletrônica: diagnóstico em sistemas de injeção eletrônica diesel (common rail, bombas injetoras); colaborar com a equipe na melhoria de processos e redução de custos operacionais.

Desejáveis cursos de diagnóstico de falhas, hidráulica e pneumática, manutenção de motores a diesel, soldagem e usinagem básica.

Disponibilidade para trabalho em plantões e horários flexíveis.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – CODAJÁS (on-line)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência mínima em vendas no varejo.

Desejável curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.

Obrigatório CNH A e moto (regularizada).

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – CAREIRO (on-line)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência mínima em vendas no varejo.

Desejável curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.

Obrigatório CNH A e moto (regularizada).

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO – SÃO PAULO DE OLIVENÇA (on-line)

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência mínima em vendas no varejo.

Desejável curso de atendimento ao cliente, técnicas de vendas e negociação.

Obrigatório CNH A e moto (regularizada).

Disponibilidade de horário.

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