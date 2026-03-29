Polícia

Autor teve prisão em flagrante convertida em preventiva

Um homem de 25 anos foi preso, nesta sexta-feira (27/08) suspeito de agredir esposa com faca no município de Eirunepé, no interior do Amazonas.

O crime foi praticado na manhã de sexta-feira, na residência do casal, no bairro de Fátima, no município. O autor foi encontrado no mesmo bairro, em uma casa próxima onde tentou se esconder.

De acordo com o delegado Ramon Improta, as diligências tiveram início após a vítima ligar para o dique-denúncia da delegacia, informando que havia sido agredida, com um golpe de faca na perna, pelo companheiro, com quem tem um relacionamento de dois anos.

“A discussão se deu pelo fato dela não querer mais o agressor em casa, porque sempre que chegava na sua residência ele estava sob o efeito de bebidas alcoólicas e entorpecentes, situações que colaboravam para que ele viesse a agredi-la, com xingamentos e humilhações constantes”, relatou.

Conforme a autoridade policial, a mulher já havia sido agredida outra vezes pelo suspeito. “Um tempo atrás, ela foi agredida com um golpe de terçado e tem uma cicatriz desse ferimento, que lhe deixou em estado grave. Infelizmente não registrou o Boletim de Ocorrência (BO) com medo de represálias. No dia 19 de março, ela tomou coragem para denunciá-lo, após uma outra briga, quando teve seus cabelos puxados pelo autor”, informou.

Denúncias

O delegado reforça que denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelos seguintes canais oficiais: (97) 98420-9634, disque-denúncia da DIP de Eirunepé; 197 ou (92) 3667-7575, da PC-AM; e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O autor foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF). Ele foi submetido à audiência de custódia e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. O homem responderá por lesão corporal no âmbito de violência doméstica e ficará à disposição da Justiça.

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