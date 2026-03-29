Amazonas

A entrega representa mais do que uma obra física, significa acesso a um ambiente seguro

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou neste domingo (29) a praça e a quadra poliesportiva do conjunto Mundo Novo, na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital. O espaço estava há mais de 20 anos abandonado e foi totalmente revitalizado.

Antes tomado por mato e sem estrutura, o local foi transformado em uma área de esporte, lazer e convivência para os moradores. A obra foi executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, em parceria com a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, dentro de um programa de recuperação de espaços públicos.

Foto: Divulgação

Agora, o complexo conta com quadra poliesportiva com piso de concreto, alambrado e área de convivência, atendendo diferentes faixas etárias.

Segundo o prefeito, a iniciativa busca devolver espaços públicos à população e incentivar o uso para atividades esportivas e sociais. A Semjel informou que o local terá programação contínua com projetos esportivos e ações voltadas à comunidade.

A revitalização também é vista como uma forma de melhorar a segurança e a qualidade de vida na região, ao estimular a ocupação do espaço pela população.

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