'De boa'

O animal foi devolvido ao seu habitat natural.

Um jacaré foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, neste domingo (29/03), enquanto se refrescava dentro de uma piscina de plástico, no quintal de uma residência, no bairro São José, na zona Leste de Manaus. O animal foi devolvido ao seu habitat natural.

De acordo com a inspetora de produção Joicyanne Santos, 43, era por volta das 6h30 da manhã, quando seu esposo a acordou avisando que tinha um jacaré dentro da piscina das crianças.

“Quando meu esposo chegou em casa ele me acordou e falou: – Joyce tu acredita que tem um jacaré na piscina das crianças?! Aí eu não quis acreditar. Aí ele disse: é verdade. Nisso as crianças acordaram, eu levantei e quando eu vim para cá, o jacaré tava lá, se refrescando dentro da piscina das crianças, tranquilo e calmo”, relatou a dona da residência que fica localizada na Rosa de Saron.

Foto: Divulgação

“Segundo a solicitante, eles iam limpar a piscina para encher novamente para as crianças brincarem e foi quando se depararam com o jacaré e ligaram para o 193”, explicou o Sargento Jonas, chefe da guarnição que atendeu a ocorrência.

“Fizemos o uso do cambão para capturar ele, que é a ferramenta que geralmente a gente utiliza para fazer a captura desses tipos de animais, e aí imobilizamos e levamos ele para o habitat natural”, acrescentou o bombeiro militar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) recomenda e pede à população para ligar 193 em caso de emergência.

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