Amistoso

Ancelotti mantém esquema com quatro atacantes e faz mudanças por lesões de Wesley e Raphinha

A Seleção Brasileira realizou no fim da manhã desta segunda-feira (30) o último treino antes do amistoso contra a Croácia, que acontece nesta terça-feira (31), em Orlando, a partir das 21h. Como de costume, o técnico Carlo Ancelotti fechou a atividade e não revelou a escalação, mas confirmou que o time manterá o mesmo sistema de jogo com quatro atacantes.

Treinador mantém convicção após derrota

A derrota por 2 a 1 para a França, na quinta-feira (26), não alterou a convicção de Ancelotti sobre como a equipe deve se portar diante da Croácia.

“Vamos fazer algumas mudanças (no time), mas o sistema não vai mudar. Vai ser o mesmo sistema; mais que dizer quatro atacantes, eu diria com uma equipe que trabalha forte na frente”, declarou o técnico antes do treino.

Ajustes na escalação por lesões

Entretanto, a escalação será diferente. Wesley e Raphinha, titulares contra a França, estão fora por lesão. Danilo, do Flamengo, e Ibañez disputam a lateral direita. No ataque, Luiz Henrique deve ser titular, enquanto Danilo Santos, do Botafogo, pode ganhar uma vaga no meio-campo.

Retorno de Marquinhos reforça defesa

O zagueiro Marquinhos retorna após não atuar contra a França por dores no quadril, recuperado para o confronto contra os croatas.

Provável escalação do Brasil

A provável formação da Seleção Brasileira para o amistoso é:

Ederson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo Santos (Andrey Santos); Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinicius Jr.

*Com informações do Lance

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