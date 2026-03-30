Confissão

Suspeita confessou o crime e alegou que vítima tentou abusar do filho de 3 anos.

Uma mulher de 24 anos foi presa na manhã deste domingo (29) após matar e decapitar o namorado, de 32 anos, em Itaquaquecetuba (SP). A suspeita confessou o crime à Polícia Militar (PM) e afirmou que a vítima teria tentado abusar do filho dela, de 3 anos.

Detalhes do crime

Segundo a PM, o crime ocorreu por volta das 6h, no apartamento da suspeita, localizado no bairro Chácara Cuiabá. A mulher teria esfaqueado o namorado e, em seguida, decapitado o corpo, colocando a cabeça em uma mochila.

No momento do crime, os dois filhos da suspeita, de 3 e 6 anos, estavam no imóvel. A mãe da mulher acionou a polícia imediatamente.

Relacionamento e investigação

O casal mantinha um relacionamento há cerca de dois meses. Uma testemunha que esteve com os dois antes do crime e a mãe da suspeita foram ouvidas pela polícia. A perícia foi acionada para analisar o local.

Prisão e registro

O caso foi registrado no Distrito Policial (DP) Central de Itaquaquecetuba. A mulher permaneceu presa e está à disposição da Justiça.

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