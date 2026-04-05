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Ex-governador afirma que decisão foi estratégica e diz que pode contribuir mais fora do Executivo

O ex-governador do Amazonas, Wilson Lima, se manifestou publicamente neste domingo (5) após oficializar sua saída do cargo. A declaração ocorre um dia após a renúncia conjunta com o vice-governador Tadeu de Souza, que provocou mudanças no comando do estado.

Mudança de posição e novos planos

Durante o pronunciamento, Wilson Lima afirmou que, ao longo do mandato, sempre declarou que permaneceria no cargo até o fim. No entanto, destacou que o cenário atual levou a uma mudança de entendimento.

Segundo ele, a decisão foi tomada após avaliar que pode contribuir ainda mais com o Amazonas em outras frentes. Dessa forma, a fala sinaliza um reposicionamento político após deixar o Executivo estadual.

Além disso, a mudança ocorre dentro do prazo previsto pela legislação eleitoral, período em que gestores podem se desincompatibilizar para disputar novos cargos.

Agradecimento à população

Wilson Lima também aproveitou a declaração para agradecer o apoio recebido durante os anos em que esteve à frente do governo. Ele ressaltou a confiança dos eleitores e reconheceu a participação da população amazonense ao longo de sua gestão.

O ex-governador reforçou que sua trajetória foi pautada pelo compromisso com o estado e com as demandas da sociedade.

Confiança no novo comando

Na manifestação, Wilson Lima afirmou que o governo do Amazonas ficará em boas mãos sob a liderança de Roberto Cidade, que assumiu o cargo após a renúncia da chapa eleita.

Assim, o pronunciamento marca o primeiro posicionamento público do ex-governador após a mudança no Executivo estadual, que redesenhou o cenário político local.

Pronunciamento do ex-governador

“Depois de muita reflexão, tomei uma das decisões mais importantes da minha vida pública: estou deixando o cargo de governador do Amazonas. Sempre disse que cumpriria meu mandato até o fim. E disse isso, porque era de verdade o que eu acreditava naquele momento. Mas governar também exige coragem para tomar decisões difíceis. Principalmente quando o cenário muda e o interesse do Estado precisa vir em primeiro lugar. Hoje, eu entendo que posso contribuir ainda mais com o Amazonas em uma nova frente. Não é sobre sair de um compromisso. É sobre fazer o que precisa ser feito. Foram anos de desafios imensos e também de entregas que mudaram a vida das pessoas que mais precisam. Enfrentei o que ninguém enfrentou: pandemia, cheia e estiagem inéditas. Mas fizemos o que ninguém fez. O Auxílio Estadual permanente assegurou comida no prato de 300 mil famílias. Investimos pesado na saúde. Aumentamos a quantidade de leitos na capital. Cuidamos do interior como ninguém. Levamos UTIs e o maior pacote de investimentos já feitos por um governo e tenho o compromisso do Roberto Cidade que vai manter e aprimorar os programas sociais. O Estado estará em boas mãos. Muito obrigado pela confiança de cada um de vocês. Eu sigo aqui trabalhando, lutando e acreditando no Amazonas”, disse Wilson Lima.

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