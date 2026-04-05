Brasileirão

Duelo da 10ª rodada do Brasileirão reúne equipes em momentos distintos na tabela

O Flamengo enfrenta o Santos neste domingo de Páscoa (5), às 17h30, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

A partida coloca frente a frente dois clubes em momentos diferentes na tabela, mas que buscam afirmação na competição.

Flamengo tenta reação diante da torcida

O Flamengo entra em campo pressionado após a derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, no retorno da Data Fifa. O resultado gerou cobranças internas e aumentou a necessidade de resposta imediata no Ninho do Urubu.

Apesar disso, o time carioca ocupa a 7ª colocação, com 14 pontos e um jogo a menos. Dessa forma, uma vitória pode recolocar a equipe na briga pelas primeiras posições.

Santos busca embalar sequência positiva

Por outro lado, o Santos tenta consolidar a evolução sob o comando de Cuca. A equipe vem de empate com o Cruzeiro fora de casa e vitória sobre o Clube do Remo na Vila Belmiro.

Além disso, o sistema defensivo santista ainda não sofreu gols desde a chegada do treinador, o que reforça o momento de ajuste e confiança.

No entanto, o time terá um desfalque importante: Neymar está suspenso após acumular cartões amarelos.

Onde assistir Flamengo x Santos

Transmissão: TV Globo, ge e Premiere

TV Globo, ge e Premiere Horário: 17h30 (de Brasília)

17h30 (de Brasília) Estádio: Maracanã

Maracanã Local: Rio de Janeiro

Prováveis escalações

Flamengo – Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (De la Cruz), Jorginho e Arrascaeta; Paquetá, Pedro e Lino.

Técnico: Leonardo Jardim

Santos – Gabriel Brazão; Zé Ivaldo (Adonis Frías), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Barreal, Thaciano (Gabriel Barbosa) e Moisés.

Técnico: Cuca

Cotações das casas de apostas

As principais casas apontam favoritismo do Flamengo:

Betano: Flamengo (1.42) | Empate (4.60) | Santos (7.90)

Flamengo (1.42) | Empate (4.60) | Santos (7.90) Bet365: Flamengo (1.40) | Empate (4.33) | Santos (9.00)

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Anderson Daronco (RS) Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Thiago Americano Labes (SC)

Michael Stanislau (RS) e Thiago Americano Labes (SC) Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Bruno Pereira Vasconcelos (BA) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Emerson de Almeida Ferreira (MG) AVAR: Frederico Soares Vilarinho (MG)

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