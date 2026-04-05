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Imagem histórica da missão Artemis 2 mostra curvatura lunar a olho nu após 50 anos

A NASA divulgou, neste domingo (5), uma foto inédita da Lua. O registro integra a missão Artemis 2, que marca, ao mesmo tempo, o retorno de viagens tripuladas ao entorno lunar após 50 anos.

Além disso, a imagem chama atenção porque captura, de forma inédita, a curvatura da Lua a olho nu. Até então, registros semelhantes dependiam exclusivamente de equipamentos robóticos.

“História sendo feita. Nesta nova imagem da tripulação da missão Artemis 2, você pode ver a bacia oriental na borda direta do disco lunar. Essa missão marca a primeira vez em que toda a bacia é vista a olho nu”, informou a Nasa.

Missão reforça retomada da exploração lunar

Anteriormente, na quarta-feira (1º), a agência iniciou uma missão espacial com duração de dez dias ao redor da Lua. Com isso, a NASA avança no planejamento de retomada da exploração humana no satélite natural da Terra.

Ao mesmo tempo, a iniciativa fortalece os objetivos do programa Artemis, que busca ampliar a presença humana no espaço profundo nos próximos anos.

Tripulação marca avanço em diversidade

Astronautas Reid Wiseman, Jeremy Hansen, Christina Koch e Victor Glover compõem a tripulação da missão Artemis 2 – Foto: Nasa/Divulgação

A missão reúne quatro astronautas e, pela primeira vez, inclui uma mulher e um astronauta negro na mesma equipe.

Participam da missão:

Christina Koch

Victor Glover

Reid Wiseman

Jeremy Hansen

Além disso, a composição da equipe evidencia um avanço importante em diversidade dentro das missões espaciais.

Dessa forma, a Artemis 2 não apenas representa um salto tecnológico, mas também simboliza uma nova fase mais inclusiva na exploração espacial.

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