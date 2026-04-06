Polícia

Criança chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Lukas Pereira do Espírito Santo matou a própria enteada, Maya Costa Cypriano, de apenas 1 ano e 9 meses, com socos após se irritar com o choro da criança. O crime ocorreu na quinta-feira (02/04), na comunidade do Quiririm, em Vila Valqueire, zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, o suspeito estava sozinho com a criança quando se irritou com o choro e passou a agredi-la na região da barriga. Após os socos, a menina passou mal, mas não recebeu socorro imediato.

Lukas chegou a enviar uma mensagem à mãe informando que a filha “não estava bem”; no entanto, a criança só foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Madureira horas depois, onde já deu entrada em estado gravíssimo.

De acordo com o atendimento médico, Maya sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos internos.

Inicialmente, o suspeito apresentou versões diferentes sobre o que teria causado o estado da criança, mas acabou confessando o crime durante o interrogatório.

O caso, que começou a ser investigado na 29ª Delegacia de Polícia (Madureira), agora está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

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