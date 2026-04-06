Eleições 2026

O ex-governador Wilson Lima voltou atrás e anunciou nesta segunda-feira (06/04) a sua pré-candidatura ao Senado Federal. Ele renunciou ao cargo de governador do Amazonas, na noite de sábado (04/04), último dia para desincompatibilização, exigida pela legislação eleitoral.

Wilson Lima assumiu o governo em 2019 e foi reeleito em 2022. Ele publicou um vídeo nas redes sociais, no domingo (05/04), onde destacou que a decisão foi tomada após “muita reflexão”.

“Depois de muita reflexão, tomei uma das decisões mais importantes da minha vida pública. Estou deixando o cargo de governador do Amazonas”, declarou na ocasião.

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