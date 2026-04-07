Acidente

Estado de saúde das vítimas não foi divulgado

Um motociclista de aplicativo e a passageira ficaram feridos após uma colisão violenta contra uma caçamba na noite de segunda-feira (06/04), na avenida das Flores, no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus. O impacto foi tão forte que chegou a deslocar os capacetes das vítimas no momento da batida.

Segundo informações iniciais, a caçamba estava estacionada em um trecho da rua quando a moto atingiu o veículo. Ainda não há detalhes sobre o que teria causado o acidente.

Logo após a colisão, um bombeiro militar que passava pelo local prestou os primeiros socorros até a chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que assumiram o atendimento.

As vítimas foram levadas para hospitais da cidade, mas os nomes não foram divulgados, assim como o estado de saúde.

A área onde a caçamba estava estacionada deve passar por análise para verificar se havia sinalização adequada, o que pode ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.

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