País e Mundo

A mobilização faz parte do Acampamento Terra Livre (ATL 2026)

Milhares de indígenas de várias partes do Brasil participaram, nesta terça-feira (7), de uma grande caminhada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A mobilização faz parte do Acampamento Terra Livre (ATL 2026), que começou no domingo (5) e é considerado o maior encontro indígena do país.

Povos como tikuna, kokama, pataxó, guajajara, entre outros, saíram do local do acampamento por volta das 9h30 e seguiram por cerca de 6 quilômetros até o Congresso Nacional. Mesmo com o sol forte, o grupo caminhou unido para protestar contra decisões políticas que, segundo eles, ameaçam seus direitos, territórios e formas de viver.

Os manifestantes criticam deputados, senadores e governos por, segundo eles, favorecerem interesses do agronegócio, da mineração e de grandes obras em áreas indígenas.

Durante o ato, eles levaram faixas com frases de protesto, como “Nosso território não está à venda” e “Marco temporal não”. Em acordo com a segurança, deixaram objetos tradicionais no acampamento.

Segundo a organização, a marcha foi pacífica e teve como objetivo chamar atenção para a luta e resistência dos povos indígenas no Brasil.

*Com informações da Agência Brasil