salvação

No tempo em que vivemos, muitos ainda estão em processo de buscar por liberdade e salvação

Para todo cristão e judeu, esta semana que passou é a data magna de nossa fé. A Páscoa estabelecida no Antigo e no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, fala de vida, melhoria da qualidade de vida e libertação da escravidão. celebramos a renovação, a esperança e a transformação. É um exercício à reflexão sobre novos caminhos, reconstrução de valores e compromisso com a vida em sua plenitude. A Páscoa precisa ser vivida todos os dias de nossa vida, o sentimento de gratidão pela graça e misericórdia de Deus conosco, precisa tornar-se estilo de vida e não apenas um final de semana.

No tempo em que vivemos, muitos ainda estão em processo de buscar por liberdade e salvação. A realidade de muitas comunidades brasileiras — especialmente nas regiões mais vulneráveis a promessa de vida nova com qualidade está bem longe de sua concretude.

A inefetividade de ações de governos e entidades que precisam olhar para a população com mais compaixão e entender que o valor da vida humana não há dinheiro que possa pagar. As pessoas são muito preciosas para suas famílias e para Deus. Ainda há uma distância evidente entre o planejamento institucional e a transformação real na vida das pessoas. Indicadores sociais como acesso à saúde, educação de qualidade, saneamento básico e segurança continuam aquém do necessário em diversas localidades.

As políticas públicas são anunciadas com entusiasmo, mas carecem de continuidade, monitoramento e avaliação de impacto. O resultado é uma população que permanece à margem das oportunidades, contentando-se com migalhas oferecidas em forma de solução.

Assim como na Páscoa judaica, onde o povo de Israel precisou construir sua identidade de nação, nós amazônidas precisamos nos imbuir da ideia de pertencimento e de responsabilidade de desenvolvimento intelectual, econômico e social de nossas comunidades.

A qualidade de vida precisa ser concreta, materializada em: posto de saúde que funciona, na escola que ensina, na rua pavimentada, no acesso à água potável e na geração de emprego e renda. Sem esses elementos básicos, qualquer narrativa de desenvolvimento se torna vazia — uma espécie de “esperança simbólica”, distante da realidade concreta.

A Páscoa, serve como um marco provocativo. Ela se torna um chamado à responsabilidade coletiva. Para o poder público, significa rever práticas, fortalecer a governança e priorizar políticas baseadas em evidências e resultados. Para a sociedade, representa a necessidade de participação ativa, fiscalização e engajamento nas decisões que impactam o bem comum.

É preciso superar a lógica de ações pontuais e avançar para uma gestão integrada, eficiente e comprometida com resultados mensuráveis. Transparência, planejamento estratégico e controle social são pilares indispensáveis para transformar recursos públicos em benefícios reais para a população.

Se a Páscoa simboliza a liberdade de um povo e a vitória da vida sobre a morte, sua mensagem, aplicada ao campo social, exige ação. A verdadeira renovação passa por garantir que cada cidadão tenha acesso a condições dignas de vida. Só então será possível falar, de fato, em uma sociedade que não apenas celebra a esperança, mas a vivencia diariamente.

“Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus; e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2:23-24 NVI”

Dan Câmara é Deputado Estadual, Presidente da Comissão de Segurança Pública, Justiça e Defesa Social na ALEAM, Presidente da Comissão de Justiça e Segurança Pública da UNALE, Cofundador da Força Nacional de Segurança, especialista em Planejamento Estratégico, Presidente de honra do Clube Militar dos Veteranos.

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