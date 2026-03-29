Amazonas

O parque contará com mais de 120 mil metros quadrados de área total

Com mais de 81% de execução, o parque Encontro das Águas Rosa Almeida, obra complexa de engenharia e arquitetura da Prefeitura de Manaus, avança como um dos maiores símbolos da transformação urbana e turística da cidade nos últimos anos.

A cidade passou a consolidar uma nova vitrine urbana, com projetos que unem arquitetura, cultura e valorização da paisagem amazônica. Entre os principais marcos estão o parque Gigantes da Floresta, o mirante Lúcia Almeida, o largo de São Vicente, o casarão Thiago de Mello, o píer turístico Manaus 355 e a Casa de Praia Zezinho Corrêa, equipamentos que reposicionam Manaus como destino turístico e ampliam o acesso da população a espaços de qualidade. Todos os projetos arquitetônicos levam assinatura das equipes do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

É nesse contexto que o parque Encontro das Águas se insere, não apenas como uma obra de grande porte, mas como parte de uma estratégia que conecta desenvolvimento urbano, turismo e identidade regional, tendo como pano de fundo o encontro dos rios Negro e Solimões.

O projeto original de Niemeyer, concebido há quase duas décadas, foi atualizado pelo Implurb, que ampliou o conceito inicial para um parque urbano moderno, acessível e integrado à natureza.

Um dos pontos altos da obra é a chamada “oca Niemeyer”, cuja estrutura remete à arquitetura amazônica e simboliza, em concreto, o encontro dos rios Negro e Solimões. Atualmente, os trabalhos avançam para a execução da cúpula, etapa considerada uma das mais complexas da construção.

Potencial

A obra também se destaca pela complexidade de engenharia, com técnicas como o jet grouting na contenção do talude e avanços significativos em infraestrutura. A contenção já chega a 95%, enquanto os quiosques estão 97% concluídos e a área administrativa alcança 90%.

No conjunto, o parque contará com mais de 120 mil metros quadrados de área total, reunindo restaurante, quiosques, espaços multiuso, trilhas, áreas verdes, academia ao ar livre, playpet e acessibilidade plena. A proposta é oferecer uma experiência completa, integrando turismo, meio ambiente e convivência.

Com vista privilegiada para um dos fenômenos naturais mais impressionantes do mundo, o parque Encontro das Águas Rosa Almeida caminha para se consolidar como um novo símbolo de Manaus, com potencial para atrair visitantes do Brasil e do exterior.

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