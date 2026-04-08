Polícia

Um alerta da polícia do Pará levou à apreensão de cerca de 150 quilos de maconha do tipo skunk, na zona leste de Manaus. A droga está avaliada em aproximadamente R$ 3 milhões.

Segundo as investigações, a operação começou após policiais no Pará interceptarem um caminhão com cerca de 100 quilos de entorpecentes que havia saído da capital amazonense. A partir disso, surgiu a suspeita de que um novo carregamento seria enviado para Belém.

Foto: Divulgação

Com base nas informações, agentes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificaram o monitoramento e localizaram um semirreboque prestes a embarcar com destino ao estado paraense.

De acordo com a nota fiscal, o veículo transportaria peixes. No entanto, durante a fiscalização, foram encontrados apenas sacos de gelo e um freezer na parte final do baú. Ao abrirem o equipamento, os policiais localizaram a droga escondida.

O material foi apreendido, e o caso segue em investigação para identificar os responsáveis pelo envio do entorpecente.

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