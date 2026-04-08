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Vítima ficou ferida e solicitou medidas protetivas contra a mãe

Letícia Lemos, de 22 anos, foi atacada por um cachorro da raça pitbull durante uma briga familiar no Rio de Janeiro. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível notar que o animal teria sido estimulado pela própria mãe e pelo irmão da vítima durante a confusão.

Segundo o relato de Letícia, a discussão começou após um desentendimento com um cliente. Ela afirmou que ficou com o celular de um homem que não havia realizado um pagamento; quando o cliente foi até a residência dela para quitar a dívida, o conflito familiar teve início.

A vítima afirmou que, durante a briga, foi impedida de entrar na casa para retirar seus pertences. Ao pular o muro do imóvel, o cachorro avançou contra ela, causando diversos ferimentos pelo corpo.

Após o ataque, Letícia registrou a ocorrência por lesão corporal e solicitou medidas protetivas de urgência. A mãe da vítima, Ana Cláudia, admitiu ter filmado e divulgado as imagens, alegando que a atitude foi uma forma de “dar um corretivo” na filha.

O caso está sendo investigado pelas autoridades, que apuram as circunstâncias da agressão e a responsabilidade criminal dos envolvidos.

Veja vídeo:

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