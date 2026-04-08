Esportes

Ele está em avaliação médica para definir o melhor tratamento

O narrador Luis Roberto, de 64 anos, ficará afastado da TV Globo e não fará as transmissões da Copa do Mundo deste ano após ser diagnosticado com neoplasia na região cervical, um tumor no pescoço, durante exames de rotina. Ele está em avaliação médica para definir o melhor tratamento.

Por conta disso, Luis Roberto deve permanecer no Brasil para fazer o tratamento. Ele não participará das próximas transmissões da Globo, incluindo os jogos da Copa do Mundo, que serão realizados nos Estados Unidos, México e Canadá. Ele tinha planos de acompanhar a competição, mas vai permanecer no Brasil focado na saúde.

“Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio”, disse o narrador.

Leia mais

IPEAM inicia atividades em agosto com foco em energia e inovação na Amazônia



Dorival Júnior é demitido do Corinthians após derrota



