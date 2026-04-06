Campeonato Brasileiro

Após sequência sem vitórias, Corinthians demite Dorival Júnior e aposta em técnico do sub-20 antes da estreia na Libertadores

Dorival Júnior não é mais treinador do Corinthians. Após um ano no cargo, o clube decidiu pela demissão depois da derrota em casa para o Internacional (1 a 0), na noite de domingo (5), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time caiu para a 16ª posição na tabela, somando 10 pontos. Além disso, a equipe está apenas dois pontos à frente da Chapecoense (17ª), que abre a zona de rebaixamento (Z4). Atualmente, o Corinthians acumula nove jogos sem vitórias, sendo sete deles no Brasileirão.

Títulos não evitam demissão

Durante sua passagem pelo Timão, Dorival conquistou títulos importantes. Ele foi campeão da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa do Brasil deste ano. No entanto, apesar das conquistas, o desempenho recente pesou.

Por outro lado, no Campeonato Paulista, o treinador enfrentou críticas após a eliminação do Corinthians para o Novorizontino nas semifinais do torneio.

William Batista assume interinamente

A partir desta segunda-feira (6), o Corinthians será comandado por William Batista, atual técnico da equipe sub-20 masculina. A diretoria optou por uma solução interna enquanto avalia o mercado.

Próximo desafio: Libertadores

Enquanto isso, o clube já precisa virar a chave. Na próxima quinta-feira (9), às 21h (horário de Brasília), o Corinthians estreia fora de casa na Libertadores contra o Platense, da Argentina.

O confronto é válido pelo Grupo E, que também conta com Peñarol, do Uruguai, e Santa Fé, da Colômbia. Portanto, a equipe terá pouco tempo para reagir e buscar estabilidade.

Alta rotatividade de técnicos no Brasileirão

Dorival Júnior se torna o 10º técnico demitido desde o início do Campeonato Brasileiro. Além dele, deixaram seus cargos Jorge Sampaolli (Atlético-MG), Fernando Diniz (Vasco), Juan Carlos Osório (Remo), Filipe Luís (Flamengo), Hernán Crespo (São Paulo), Tite (Cruzeiro), Juan Vojvoda (Santos), Martín Anselmi (Botafogo) e Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense).

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