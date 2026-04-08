Bergão

Equipe de Manaus inicia campanha em casa e busca acesso à divisão principal do vôlei nacional

Os meninos da Associação Atlética Nilton Lins iniciam, nesta quarta-feira (8), a disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Vôlei 2026 – categoria Sub-17 Masculino – Divisão de Acesso B. A competição segue até a próxima segunda-feira (13), no ginásio Bergão, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, com entrada gratuita.

O técnico Harlei Barroncas projeta uma campanha consistente da equipe na competição.

“A gente tem tudo para fazer uma boa competição”, afirmou o treinador.

Equipe aposta em preparação e base mantida

O único representante do Amazonas está no Grupo C, ao lado de Amavôlei Maringá (PR), Shiro Saigo (RN) e ADAS (PE). A estreia ocorre nesta quarta-feira, às 18h, contra a equipe potiguar.

Segundo o treinador, o grupo chega preparado após meses de treinamento.

“A gente está bastante preparado, pois já estamos alguns meses treinando para essa competição. A base é a mesma da equipe que disputou no CBI Sub-16 em 2025, em Sergipe. É um grupo com boa base e que foi vice-campeão brasileiro ano passado. Além disso, tivemos o reforço de alguns jogadores neste ano”, disse.

Projeto educacional fortalece elenco

O elenco conta, em sua maioria, com atletas bolsistas do programa educacional mantido pela Nilton Lins. A iniciativa oferece suporte escolar e esportivo, inclusive para jovens vindos de outros municípios.

“Boa parte dos atletas é bolsista. A Nilton Lins tem um projeto que dá bolsas na escola e na faculdade, inclusive temos atletas que vieram de outros municípios que vieram para Manaus e hoje são bolsistas na equipe. É um programa muito importante que encaminha os atletas no esporte e na vida”, destacou Barroncas.

Competição reúne equipes de todo o país

O torneio reúne 13 equipes de diferentes regiões do Brasil, divididas em três grupos. Participam clubes dos estados do Amazonas, Pará, Ceará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo e Alagoas.

Além disso, a competição destaca jovens talentos do voleibol nacional. Os dois primeiros colocados garantem vaga na divisão principal da categoria.

Elenco da Nilton Lins para o CBI Sub-17

Sob o comando de Harlei Barroncas e do auxiliar Frank Gadelha, a equipe conta com os atletas:

Levi Moumneh, Emanuel Renan, Kelvin Christian, Matheus Pimentel, Samuel Araújo, Alexandre Gabriel, Adonai Pinho, Gustavo Salomão, Kaleb Moreno, Davi Rocha, Matheus dos Santos, Ronei Ferreira e Daniel Bastos.

Destaque do time projeta boa campanha

Um dos nomes do elenco é o oposto Matheus dos Santos, de 16 anos, natural do Rio Grande do Sul. Ele é filho do goleiro Renan, ex-Botafogo e atualmente no Amazonas FC.

“Vim para Manaus junto com meu pai, que sempre me incentivou a praticar algum tipo de esporte e eu escolhi o vôlei. Estou me adaptando à cidade muito bem e gostando bastante do time. Acredito que vamos fazer um grande campeonato e ter uma colocação muito boa”, disse o atleta.

Grupos da competição

Grupo A: Tuna Luso (PA), Fortaleza (CE), Recife Vôlei (PE), Unifor (CE) e Vitaliza (PE)

Grupo B: Santa Mônica (PR), Praia Grande (SP), CRB (AL) e Desportivo (RN)

Grupo C: Nilton Lins (AM), Amavôlei Maringá (PR), Shiro Saigo (RN) e ADAS (PE)

Tabela – Fase de Classificação

8 de abril (quarta-feira)

9h – Tuna Luso (PA) x Unifor (CE)

10h30 – Santa Mônica (PR) x Praia Grande (SP)

12h – CRB (AL) x Desportivo (RN)

13h – Amavôlei Maringá (PR) x ADAS (PE)

15h – Fortaleza (CE) x Recife Vôlei (PE)

16h30 – Unifor (CE) x Vitaliza (PE)

18h – Nilton Lins (AM) x Shiro Saigo (RN)

9 de abril (quinta-feira)

9h – Recife Vôlei (PE) x Tuna Luso (PA)

10h30 – Praia Grande (SP) x CRB (AL)

12h – Desportivo (RN) x Santa Mônica (PR)

13h30 – Unifor (CE) x Fortaleza (CE)

15h – Amavôlei Maringá (PR) x Shiro Saigo (RN)

16h30 – Recife Vôlei (PE) x Vitaliza (PE)

18h – Nilton Lins (AM) x ADAS (PE)

10 de abril (sexta-feira)

9h – Tuna Luso (PA) x Fortaleza (CE)

10h30 – Recife Vôlei (PE) x Unifor (CE)

12h – Fortaleza (CE) x Vitaliza (PE)

13h30 – ADAS (PE) x Shiro Saigo (RN)

15h – Desportivo (RN) x Praia Grande (SP)

16h30 – Santa Mônica (PR) x CRB (AL)

18h – Nilton Lins (AM) x Amavôlei Maringá (PR)

19h30 – Tuna Luso (PA) x Vitaliza (PE)

*Com informações da assessoria

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