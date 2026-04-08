Novo comando

Engenheiro Madson Rodrigues assume a Seminf após mudança na gestão municipal.

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, Renato Junior, anunciou nesta quarta-feira (8) o novo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Quem assume a pasta é o engenheiro civil Madson Rodrigues.

Segundo Renato Junior, a escolha foi feita com cautela diante dos desafios da cidade na área de infraestrutura. Madson Rodrigues possui formação em engenharia civil, pós-graduação em gestão pública e controle externo, além de sete anos de atuação dentro da própria secretaria.

“Escolhemos alguém que já sabe o que precisa ser feito, com formação técnica e vivência prática. O Madson é esse cara. Vamos intensificar o trabalho e entregar mais para os manauaras”, declarou o prefeito.

Mudança ocorre após reestruturação na gestão

Antes da nomeação, o próprio Renato Junior comandava a Seminf. No entanto, ele deixou a função ao assumir a Prefeitura de Manaus após a renúncia de David Almeida, que decidiu disputar as eleições deste ano para o Governo do Amazonas.

Com isso, a vaga na secretaria foi aberta e agora passa a ser ocupada por Madson Rodrigues.

A nova gestão na Seminf terá como missão avançar em obras, melhorar a mobilidade urbana e atender demandas estruturais da capital.

A expectativa da prefeitura é intensificar os serviços e dar mais agilidade às ações de infraestrutura em diferentes zonas da cidade.

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