TEA

Transtorno do Espectro Autista não é uma condição distante da realidade social

O mês de abril é marcado mundialmente pela campanha do abril Azul, iniciativa que busca ampliar o conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, sobretudo, promover uma sociedade mais inclusiva, empática e preparada para lidar com as diferenças. Mais do que um período simbólico, se trata de um chamado à reflexão sobre o papel do poder público, das instituições e da própria sociedade na construção de um ambiente verdadeiramente acessível a todos.

O TEA não é uma condição distante da realidade social. Ele se manifesta de formas diversas, exigindo compreensão, acolhimento e políticas públicas efetivas. Ainda assim, o desconhecimento e o preconceito persistem como obstáculos relevantes, muitas vezes mais limitantes do que a própria condição. É nesse cenário que o abril Azul assume importância estratégica ao dar visibilidade ao tema e incentivar o debate qualificado.

Do ponto de vista normativo, o Brasil possui avanços importantes, especialmente com a Lei nº 12.764/2012, que assegura direitos e reconhece a pessoa com autismo como pessoa com deficiência. No entanto, o desafio permanece na efetivação dessas garantias, sobretudo em regiões com limitações estruturais e geográficas, como ocorre em grande parte do Amazonas.

A inclusão escolar, o acesso à saúde especializada e a conscientização social ainda demandam esforços contínuos. Nesse contexto, iniciativas que utilizam o esporte como instrumento de inclusão ganham destaque, por sua capacidade de promover interação, desenvolvimento e pertencimento. O esporte rompe barreiras, aproxima realidades e contribui para a construção de uma sociedade mais sensível às diferenças.

É nesse espírito que se insere a realização da corrida promovida pela Comissão de Esporte da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, programada para o dia 25 de abril, das 6h às 8h, em alusão ao abril Azul. Mais do que uma atividade esportiva, a ação representa um gesto concreto de conscientização e engajamento social, reforçando a importância da inclusão e do respeito às pessoas com TEA.

O abril Azul, portanto, não deve se limitar a ações pontuais. Ele precisa ser compreendido como um marco de mobilização permanente, capaz de influenciar políticas públicas, práticas institucionais e comportamentos sociais. A inclusão não é um ato isolado, mas um compromisso contínuo, que exige responsabilidade coletiva e sensibilidade.

Promover a conscientização sobre o autismo é reconhecer a diversidade como valor fundamental e reafirmar que uma sociedade verdadeiramente justa é aquela que acolhe, respeita e garante oportunidades para todos.

Roseane Torres Lima é advogada há 10 anos, pós-graduanda em ESG e Sustentabilidade. Atuou como assessora e procuradora judicial e do meio ambiente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), com experiência em gestão ambiental, fundiária e políticas públicas na Amazônia



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