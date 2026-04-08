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Presidente alerta sobre vício em jogos e endividamento da população

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta quarta-feira (8), a proibição das apostas eletrônicas de quota fixa, conhecidas como bets. Além disso, em entrevista ao canal ICL Notícias, ele expressou preocupação com o endividamento da população e os problemas de saúde causados pelo vício em jogos.

“Se depender de mim, a gente fecha as bets”, disse Lula, ressaltando que a decisão final depende de articulação com o Congresso Nacional. “Não é possível a gente continuar com essa jogatina desenfreada nesse país. Isso leva a sociedade a cometer desvios”, acrescentou.

Influência política e endividamento

O presidente reconheceu que o setor de apostas possui forte influência política, financiando parlamentares e partidos. Além disso, ele destacou que o endividamento no Brasil é agravado pelos baixos salários. Por isso, alertou que a promessa de “ganho rápido” incentiva o vício:

“Todo mundo quer ganhar um dinheirinho a mais, mas quando a pessoa está viciada no jogo, tem que tratar isso como uma questão de saúde. Eu conheço pessoas que perderam o carro, perderam a casa. Pessoas que se matam”, lamentou.

Segundo o Banco Central do Brasil, no primeiro trimestre de 2025, os apostadores destinaram até R$ 30 bilhões por mês às bets.

Comparação com cassinos e jogos antigos

Lula comparou as apostas eletrônicas com a proibição histórica de cassinos físicos e do jogo do bicho no país. Para ele, a tecnologia derrubou barreiras que antes protegiam as famílias:

“Eu passei toda minha vida ouvindo dizer que não era possível ter jogo de azar, ter cassino, o jogo do bicho era contravenção. Hoje o cassino está dentro da sua casa, com o seu filho de 10 anos […] utilizando o celular do pai que é contra o jogo de azar, gastando dinheiro desnecessário e enricando as bets”, disse.

Além disso, ao rebater críticas sobre o impacto nos clubes de futebol, Lula lembrou que “o futebol viveu um século e meio sem as bets”.

Histórico e regulamentação das apostas

Desde 2018, as apostas de quota fixa de eventos esportivos são legais no Brasil, por meio da Lei 13.756/2018. Posteriormente, a regulamentação do setor foi feita em 2023, com a sanção da Lei 14.790/2023, incluindo também jogos online.

O Ministério da Fazenda do Brasil regula o setor e, em 2024, criou a Secretaria de Prêmios e Apostas. Desde então, dezenas de portarias definem regras para as apostas.

Enquanto Lula defende o fim das bets, a regulamentação tem aumentado a arrecadação do governo. De acordo com a Receita Federal, em janeiro e fevereiro de 2025, a tributação sobre apostas online e jogos de azar gerou R$ 2,5 bilhões. No mesmo período de 2024, o valor foi R$ 756 milhões, o que representa um aumento de 236% no setor.

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