Entrevista

Jared Isaacman comenta missão Artemis II e afirma que chances de vida extraterrestre são “bastante altas”.

Em entrevista à Nasa, o administrador da agência espacial norte-americana, Jared Isaacman, afirmou que as chances de existência de vida fora da Terra são “bastante altas”, ao comentar os objetivos da exploração espacial e os avanços da missão Artemis II.

Durante a conversa, Isaacman destacou que responder à pergunta sobre a humanidade estar ou não sozinha no Universo é uma das principais missões da agência. “Isso é inerente em cada um dos nossos esforços científicos”, afirmou.

Declaração foi dada em entrevista à Nasa

Ainda na entrevista, o administrador reforçou que, apesar de já ter viajado ao espaço, não encontrou indícios de vida extraterrestre. No entanto, ressaltou que a imensidão do Universo amplia significativamente essa possibilidade.

Segundo ele, a existência de trilhões de galáxias aumenta as chances de que vida possa existir em outros pontos do cosmos.

Missão Artemis II e desafios no espaço

Durante a entrevista, Isaacman também comentou aspectos operacionais da missão Artemis II, como o período de perda de comunicação durante o sobrevoo do lado oculto da Lua.

Ele explicou que essa interrupção é considerada normal em missões espaciais e não representa risco para a operação.

Outro ponto abordado foi o funcionamento do banheiro na cápsula Orion, que segue sendo um dos desafios mais persistentes dos voos espaciais.

“Ter o banheiro funcionando é quase uma capacidade de recompensa”, disse, destacando que, mesmo com avanços tecnológicos, o sistema ainda exige soluções de contingência.

Preparação da tripulação da Artemis II

A missão Artemis II entrou no oitavo dia de viagem nesta quarta-feira (8), com foco na preparação da tripulação para o retorno à Terra.

Os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen realizaram exercícios físicos no sistema flywheel, essencial para evitar perda de massa muscular e óssea em microgravidade.

A equipe também realizou testes com trajes de intolerância ortostática, usados para auxiliar na adaptação do corpo à gravidade terrestre.

Retorno previsto

A chegada da missão está prevista para a noite de sexta-feira (10), quando a cápsula Orion realizará a reentrada na atmosfera — uma das fases mais críticas da missão.

*Com informações da CNN

Leia mais:

‘Alienígena da Amazônia’ celebra 12 anos de atividades culturais com promoções em Manaus