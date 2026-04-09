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Record anuncia saída de Carolina Ferraz e apresenta Camila Busnello como nova apresentadora do programa

A Carolina Ferraz deixa o Domingo Espetacular após seis anos à frente do programa, anunciou a Record nesta quinta-feira (9).

“Carolina é uma profissional extremamente competente, talentosa, dedicada e genuinamente querida por todos na emissora”, destacou a empresa em nota oficial.

Além disso, a emissora apontou a possibilidade de novos projetos com a apresentadora: “Encerramos este ciclo com gratidão e admiração e seguimos de portas abertas para novos projetos juntos, em breve”.

Camila Busnello assume o comando

No mesmo comunicado, a Record confirmou que a jornalista Camila Busnello será a nova colega de bancada de Roberto Cabrini.

“Camila completou, em janeiro, 20 anos de casa — duas décadas construídas com competência e entrega nos principais telejornais da emissora”, escreveu a Record.

A profissional já atuou como correspondente em Nova York, repórter especial e apresentadora em edições do próprio Domingo Espetacular. Mais recentemente, estava à frente das edições vespertinas do Jornal da Record.

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