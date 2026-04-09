Combates

Evento reúne atletas de jiu-jítsu e destaca origem indígena do bairro com ação social

O bairro Tarumã, em Manaus, será palco de um grande encontro de arte suave, com a realização do Desafio de Lutas Casadas do Tarumã de Jiu-jitsu, marcado para o dia 26 de abril, das 8h às 17h, no Centro Educacional Lucena Batista. O evento contará com 100 lutas casadas, reunindo atletas de diversas categorias, tanto no kimono (Gi) quanto no sem kimono (NoGi).

Mais do que uma competição, o evento carrega forte simbolismo cultural. O nome homenageia o indígena da tribo Tarumã, que deu origem ao bairro, valorizando a história local e reforçando a identidade da região. Além disso, a iniciativa busca reconhecer e incentivar atletas locais e de áreas próximas, promovendo integração e visibilidade no cenário das lutas.

Participarão do evento equipes como Hilton Dias, Sonic, Reived, Estrela Fight, Chiquinho Top Team, As Fight e Perna System BJJ. A academia vencedora receberá prêmio de R$ 600.

A competição contará com arbitragem liderada por Jean Tavares e Elias Ferreira, filiados às organizações FAJJE, FAJJPro e FJJAM, o que reforça a estrutura e a credibilidade do evento.

Segundo o organizador da competição, o professor de jiu-jítsu Ender Rodrigo, a proposta vai além do esporte.

“A importância é unir e despertar a curiosidade dos participantes para conhecer a origem do bairro e entender que nossos antepassados eram esportistas natos, por meio de atividades como luta, caça e pesca”, destacou.

Entre os desafios da realização, a organização aponta a adesão de academias locais. “O maior desafio é fazer com que professores locais mudem o pensamento de não colocar seus alunos para competir. O evento é direcionado para que atletas do bairro possam medir suas habilidades e aprender. Ganhando ou perdendo, sempre há algo a acrescentar na evolução esportiva”, explicou.

A expectativa é de combates intensos e de alto nível técnico. “O público pode esperar muitas lutas eletrizantes, com técnica, além de muita entrega e vontade”, completou.

Além das disputas, a competição oferecerá premiação de R$ 600 para a academia campeã, incentivando o desempenho coletivo das equipes participantes. A entrada será a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado à montagem de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade no bairro.

Por fim, a proposta é consolidar o evento no calendário esportivo local, destacando o talento regional, promovendo o esporte como ferramenta de inclusão e reforçando o compromisso social com a comunidade.

*Com informações da assessoria

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