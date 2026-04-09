Alerta

Médico alerta para riscos do uso inadequado de acessórios íntimos e explica como evitar acidentes.

Uma mulher precisou ser internada após um plug anal ficar retido no intestino. O objeto havia sido introduzido por ela com a intenção de aliviar a constipação, mas acabou “subindo” e não pôde ser retirado de forma manual.

O caso foi atendido pelo cirurgião coloproctologista Daniel Brosco, que alertou para os riscos do uso inadequado desse tipo de acessório.

O que é o plug anal

O plug anal é um acessório desenvolvido para inserção no ânus, com diferentes formatos e funções. Ele pode ser utilizado tanto para estímulo da região anal durante relações sexuais quanto como dilatador.

No uso como dilatador, algumas pessoas permanecem por períodos com o objeto para relaxamento da musculatura, o que pode facilitar a prática sexual.

Uso inadequado e complicações

Segundo o médico, a paciente relatou que utilizou o objeto na tentativa de tratar a constipação intestinal, e não com finalidade sexual. A prática, no entanto, é considerada inadequada e pode trazer riscos à saúde.

“Ela contou que colocou o objeto no ânus por volta das 7h. Pouco mais de duas horas depois, ao sentar, percebeu que ele havia subido e precisou buscar atendimento médico”, explicou o especialista.

O intestino pode “sugar” objetos devido aos movimentos peristálticos — contrações naturais responsáveis pelo funcionamento do órgão — ou pela formação de um efeito de vácuo na região do reto.

Condição pré-existente aumentou o risco

O médico informou ainda que a paciente possuía pólipos intestinais, condição caracterizada por crescimento anormal da mucosa intestinal, que pode evoluir para câncer.

Esse fator deixou a região mais sensível, aumentando o risco de complicações como perfurações.

Atendimento e recuperação

A paciente passou por procedimento para retirada do objeto e passa bem. Apesar disso, o caso serve de alerta para os riscos do uso inadequado de acessórios íntimos.

Segundo o especialista, complicações podem incluir lacerações, sangramentos e perfurações intestinais, especialmente em pessoas com condições prévias.

Cuidados e orientações médicas

O médico reforça que a região anal pode ser explorada de forma segura, desde que com orientação e produtos adequados.

“O ideal é buscar acessórios com base mais larga para evitar que subam, ou com cordas de segurança, além de pontas arredondadas para reduzir o risco de perfuração”, orienta.

Recomendações de segurança:

Use sempre lubrificante para reduzir atrito e risco de lesões

Prefira acessórios próprios para uso anal, com base de segurança

Não utilize objetos improvisados, que podem causar infecções graves

Evite uso prolongado, que pode afetar a musculatura do esfíncter

Em caso de acidente, não utilize laxantes, pois podem agravar a situação

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