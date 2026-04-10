Polícia

Segundo a polícia, vítima era abusada desde os 5 anos

Mãe e padrasto foram presos, nesta sexta-feira (10/04), por estuprar a enteada, uma adolescente de 16 anos, em Manaus.

Conforme as informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a vítima era abusada sexualmente desde os 5 anos pelo padrasto, que chegou a oferecer uma quantia de R$ 100 para que ela mantivesse relação sexual com ele e com a própria mãe.

Após a prisão, o casal foi encaminhado para delegacia para cumprir os procedimentos legais. Detalhes sobre a investigação serão divulgados pela polícia em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (10).

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