Polícia

Vítima estava desaparecida há dias e foi achada em estado de decomposição

Rosângela Santos de Araújo, de 53 anos, foi encontrada morta, sem roupa e já em estado de decomposição dentro do banheiro de uma casa vizinha, no bairro Balneário Praia do Perequê, em Guarujá, no litoral de São Paulo. O principal suspeito, que mantinha um relacionamento com a vítima, confessou o crime e disse que a matou com marteladas após uma discussão.

A mulher estava desaparecida desde a última segunda-feira (06), quando saiu de casa no início da noite e não retornou, o que preocupou familiares. O desaparecimento foi registrado no dia seguinte, após buscas sem sucesso feitas por parentes e conhecidos na região.

Na quinta-feira (09), o advogado do suspeito entrou em contato com a polícia informando que o cliente queria confessar o crime por vídeoconferência. Em depoimento, o homem afirmou que atingiu Rosângela com três marteladas na cabeça após uma discussão, motivada por dinheiro.

Com base nas informações repassadas, a Polícia Militar foi até o imóvel indicado e encontrou o corpo da vítima no banheiro, sem roupas. A Perícia Técnica foi acionada, e o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito é considerado foragido. O caso foi registrado como feminicídio e segue em investigação para esclarecer todos os detalhes do crime.

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