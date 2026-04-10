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Briga entre as irmãs viraliza nas redes sociais após troca de críticas durante participação no podcast “Nativíssimo”

As irmãs Maiara e Maraisa, 37, se envolveram em uma discussão durante uma entrevista ao vivo, e o vídeo do momento rapidamente viralizou nas redes sociais. A situação ganhou repercussão após um desentendimento entre as duas no decorrer da conversa.

Interrupção e crítica geram tensão no estúdio

Durante a participação, a segunda voz da dupla criticou o comportamento da irmã por estar lendo com frequência durante a entrevista. Em seguida, ela tentou retirar o material da mão de Maiara, o que aumentou a tensão entre as duas.

“Ela está me incomodando, fica lendo o tempo inteiro. Sinceramente, eu não entendo como ela consegue dar uma entrevista e ler ao mesmo tempo. Me ajuda”, disse Maraisa.

Logo após o momento de desconforto, a situação seguiu repercutindo entre os fãs nas redes sociais.

Cantora fala sobre planos pessoais e maternidade

Ainda durante a entrevista ao podcast “Nativíssimo”, a segunda voz da dupla revelou que pretende ter filhos em 2026, após o período das festas de São João.

Além disso, Maraisa explicou que já teve receio de engravidar por conta da agenda de trabalho, mas afirmou que conta com uma rede de apoio sólida, o que a tranquiliza nesse planejamento.

Por fim, a cantora também contou como pretende chamar os futuros filhos. Caso seja menino, o nome será igual ao do pai, Fernando. Já se for menina, a escolha será Maria Fernanda.

VÍDEO:

VEJA: Maraisa se irrita e briga com Maiara durante entrevista ao vivopic.twitter.com/jfYDO41pUW — POP Mais (@sitepopmais) April 9, 2026

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