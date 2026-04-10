Manto 1

Clube apresenta o “Manto 1 Branco”, com retorno de elementos históricos e venda já disponível nos canais oficiais

O Flamengo lançou oficialmente, nesta sexta-feira, o seu novo uniforme para a temporada 2026. O modelo, batizado de “Manto 1 Branco”, já está disponível nos sites oficiais do clube e da Adidas.

Além disso, os preços variam conforme o modelo: as versões masculina e feminina custam R$ 449,99, enquanto o uniforme infantil é vendido por R$ 399,99.

Clube encerra ciclo e inicia nova fase da camisa branca

No início do mês, o clube havia iniciado uma campanha para anunciar o lançamento e, ao mesmo tempo, marcar a aposentadoria do antigo uniforme de visitante.

“O Flamengo inicia um novo capítulo em sua história ao aposentar o Uniforme 2 e apresentar o Manto 1 Branco, com a nova versão da tradicional camisa branca. Nos últimos 10 anos, o clube registra as maiores médias de público do futebol brasileiro e lota estádios por onde passa. Não importa a distância: a Nação está sempre presente. Para o Flamengo, não existe jogo fora de casa”, escreveu o clube em nota oficial.

Jogadores estrelam campanha de lançamento

Para reforçar a apresentação, o Flamengo escolheu Evertton Araújo, Arrascaeta e Jorginho como modelos da campanha.

Além disso, o clube destacou a importância histórica da camisa branca, que marcou momentos emblemáticos da trajetória rubro-negra. Um dos exemplos mais lembrados ocorreu na conquista do Mundial de 1981, quando a equipe utilizou o uniforme branco na vitória sobre o Liverpool, no Japão.

Design resgata tradição e adiciona novos elementos

Flamengo lança novo uniforme para a temporada 2026 — Foto: adidas

O novo uniforme do Flamengo mantém o branco como cor predominante. No entanto, o modelo traz de volta as tradicionais faixas rubro-negras no peito, elemento que não aparecia desde 2019, ano marcante para o clube.

Além disso, as três listras da Adidas surgem nos ombros em versão mais espessa e na cor vermelha, reforçando o visual característico da marca e do clube.

O conjunto é completado por calção preto e meiões brancos, mantendo o padrão clássico do segundo uniforme rubro-negro adaptado ao novo conceito visual.

(*) Com informações do Ge

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