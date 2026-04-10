Tecnologia

Projeto amplia pesquisa em IA, sustentabilidade e monitoramento ambiental na região amazônica

O Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia e a Finep iniciaram um projeto voltado à sustentabilidade, monitoramento ambiental e inovação tecnológica na Amazônia.

Investimento em pesquisa e inovação

O projeto conta com investimento superior a R$ 3,4 milhões, por meio do edital Pró-Amazônia 2024 da Finep. A iniciativa busca ampliar a infraestrutura de pesquisa aplicada em áreas como inteligência artificial (IA), engenharia de software, telecomunicações e bionegócios.

Além disso, o projeto tem foco no desenvolvimento de soluções voltadas à sustentabilidade e ao monitoramento ambiental da região amazônica.

Infraestrutura e uso de inteligência artificial

O projeto, identificado como 2379/24, terá duração de três anos. Com a expansão da infraestrutura computacional, o Sidia vai desenvolver pesquisas em visão computacional, processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina.

Essas tecnologias serão aplicadas na resolução de problemas ambientais e sociais da Amazônia. Entre as iniciativas, está o desenvolvimento de um modelo de IA para identificação de espécies de madeira do bioma amazônico a partir de imagens.

IA aplicada à sustentabilidade

O coordenador do projeto, Luiz Cordovil, afirma que a iniciativa reforça o uso da inteligência artificial em desafios ambientais.

“Esse investimento fortalece o uso da Inteligência Artificial como uma ferramenta estratégica para enfrentar desafios ambientais e sociais da Amazônia. É ciência aplicada a problemas reais, com potencial de gerar impacto positivo e sustentável para a região e para o país”, afirmou.

Objetivos do edital Pró-Amazônia

O edital Finep Pró-Amazônia 2024 tem como objetivo reduzir assimetrias regionais e incentivar a interiorização da pesquisa científica e tecnológica. A iniciativa também busca ampliar a formação e fixação de recursos humanos na Amazônia Legal.

Impacto científico e parcerias

O projeto prevê parcerias com instituições acadêmicas e empresas, além da produção de artigos científicos relacionados às tecnologias desenvolvidas.

O diretor técnico do Sidia e representante no Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (CAPDA), André Neto, destaca o impacto da nova infraestrutura.

“Com essa infraestrutura, nossos pesquisadores terão acesso à mais avançada tecnologia disponível, ampliando a capacidade de desenvolver soluções inovadoras e viabilizar projetos de IA aplicada à sustentabilidade e à bioeconomia na região”, afirmou.

Sobre o Sidia

Fundado em 2003, o Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia atua como um dos maiores institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) do Brasil.

O instituto possui unidades em Manaus (AM), Porto Velho (RO) e São Paulo (SP), e desenvolve tecnologias em áreas como software, telecomunicações (5G, 6G e TV Digital), saúde, realidade estendida (AR, VR e XR), Indústria 4.0 e segurança cibernética.

O Sidia conta com mais de 1.000 profissionais e infraestrutura de laboratórios com padrão internacional. Mais informações estão disponíveis em www.sidia.com

(*) Com informação da assessoria