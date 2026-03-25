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Happy Sênior e Rogow representam o estado entre as 100 startups selecionadas no programa Empreendedoras Tech

Nesta quinta-feira (26), o Amazonas marca presença em um dos principais eventos de empreendedorismo tecnológico feminino do país com duas representantes: Happy Sênior e Rogow. As startups estão entre as 100 selecionadas pelo programa Empreendedoras Tech e participam do demo day em Brasília (DF), onde apresentarão suas soluções a investidores, especialistas e potenciais parceiros.

Em sua terceira edição consecutiva, o programa segue ampliando seu alcance e fortalecendo a presença de mulheres em negócios inovadores de base tecnológica no Brasil, com foco em inovação, escalabilidade e geração de impacto.

Promovido pelo Sebrae, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Empreendedoras Tech reúne participantes de todas as regiões do país, refletindo a diversidade do ecossistema empreendedor brasileiro.

Regiões mais populosas, como Sul e Sudeste, concentram maior número de startups, mas iniciativas do Norte e Nordeste também ganham espaço ao apresentar soluções conectadas a desafios reais da sociedade.

Ao todo, foram 100 startups lideradas por mulheres selecionadas — 50 na trilha de validação e 50 na trilha de tração. Elas passaram por uma jornada estruturada de capacitação ao longo de quatro meses, com mentorias, formações e acompanhamento técnico voltados ao desenvolvimento de seus negócios.

Durante esse período, as participantes receberam bolsa mensal de R$ 6.500 para apoiar a evolução de suas soluções, além de terem custos de deslocamento e hospedagem custeados para participação na etapa presencial em Brasília.

No demo day, as empreendedoras também concorrem a prêmios de até R$ 40 mil, a partir da avaliação de uma banca formada por especialistas, investidores e representantes das instituições realizadoras do programa.

Na trilha de validação, a Happy Sênior é uma seniortech que aposta em um modelo de convivência segura para pessoas 60+, promovendo encontros online mediados e atividades de lazer que estimulam vínculos e bem-estar emocional (social wellness).

A proposta surge como resposta ao crescimento da solidão na maturidade, um fenômeno cada vez mais presente no Brasil. Idealizada pela jornalista e empreendedora Yndira Assayag, a startup está em fase de validação do modelo, com operação experimental em Manaus.

Já na trilha de tração, a Rogow atua como uma energytech voltada à redução de custos com energia para empresas. Por meio de uma tecnologia própria baseada em inteligência artificial, a startup analisa contas de energia e identifica, em poucos segundos, oportunidades de economia e melhoria de desempenho energético.

“Utilizamos inteligência de dados para identificar oportunidades reais de economia e, a partir disso, atuamos junto às empresas para implementar essas melhorias”, explica a CEO da empresa, Solange Araújo.

A participação das duas startups evidencia o potencial inovador do Amazonas e reforça a presença do estado em iniciativas nacionais voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino em tecnologia.

Para Yndira Assayag, a oportunidade vai além da visibilidade. “Estar entre as 100 selecionadas é um reconhecimento importante, mas também uma responsabilidade. Estamos mostrando que soluções com impacto social, desenvolvidas na Amazônia, têm potencial para crescer e alcançar pessoas em todo o país”, afirma.

(*) Com informações da assessoria