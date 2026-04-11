Pio IX

Gestor de Pio IX foi detido após denúncia de esquema envolvendo adolescentes; defesa alega perseguição política

O prefeito de Pio IX (PI), Silas Noronha, de 59 anos, foi preso pela Polícia Civil do Piauí na manhã desta sexta-feira (10), sob suspeita de exploração sexual de adolescentes.

O gestor se apresentou espontaneamente à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, em Teresina. A prisão ocorreu após uma operação policial que já havia resultado na detenção de seu sobrinho, Samuel Noronha, além da apreensão de dispositivos eletrônicos na residência da família no dia anterior.

A investigação, que tramita em segredo de Justiça, apura um suposto esquema de aliciamento de meninas de 13 e 14 anos na região.

Denúncia e investigação

O caso veio à tona após Liedson Alves, ex-integrante da equipe de campanha do prefeito, publicar acusações nas redes sociais.

Na Câmara Municipal de Pio IX, durante uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a conduta do gestor, Alves afirmou ter participado do esquema.

Segundo ele, o prefeito teria condicionado a manutenção de seu salário ao recrutamento de adolescentes, preferencialmente menores de idade e filhas de pessoas ligadas à prefeitura.

Ainda de acordo com o depoimento, uma das vítimas teria recebido R$ 1 mil para ir a um motel com o gestor e, posteriormente, teria sido ameaçada de morte ao tentar expor o caso.

Defesa do prefeito

Em nota divulgada nas redes sociais, Silas Noronha negou as acusações. Ele classificou as denúncias como caluniosas e afirmou que sofre perseguição política sem fundamento.

*Com informações da IstoÉ

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