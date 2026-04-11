A Seleção Brasileira Sub-17 venceu a Argentina Sub-17 por 3 a 0 na noite desta sexta-feira (10), no Estádio Ameliano Villeta, pela terceira rodada do Grupo B do Campeonato Sul-Americano Sub-17.

Com o resultado, o Brasil mantém 100% de aproveitamento, garante vaga na semifinal e assegura classificação antecipada para a Copa do Mundo da categoria.

Brasil domina e abre vantagem no primeiro tempo

O primeiro tempo foi equilibrado. No entanto, a Seleção Brasileira aproveitou melhor as oportunidades e foi para o intervalo com vantagem de dois gols, com destaque para Riquelme.

O camisa 11 abriu o placar aos 14 minutos. Após cruzamento pela esquerda e bate-rebate na área, João Bezerra cabeceou, o goleiro defendeu, mas, no rebote, Riquelme marcou.

Além disso, o atacante ampliou aos 38 minutos. Kauê Furquim recebeu em profundidade, invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro. Riquelme finalizou na marca do pênalti para fazer o segundo.

Brasil controla e amplia no fim

Na etapa final, o Brasil administrou a vantagem. A equipe tentou jogadas aéreas e individuais, enquanto mantinha o controle da partida.

Aos 44 minutos, Eduardo Conceição fechou o placar. Após jogada individual de David Nogueira, o atleta finalizou na entrada da área e marcou o terceiro gol.

Acusação de racismo e confusão após o jogo

Durante o segundo tempo, jogadores brasileiros acusaram o argentino Benítez de racismo. O árbitro ouviu as reclamações, mas não acionou o protocolo.

Após o apito final, houve confusão em campo. Jogadores das duas equipes se envolveram em empurrões. O argentino Goytia foi expulso após o confronto.

*Com informações do Lance

