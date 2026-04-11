Série A

Clássicos como Corinthians x Palmeiras e Fla-Flu marcam rodada com previsões de resultados feitas por IA

Publicado em 11 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A será disputada entre este sábado (11) e domingo (12), com dez partidas programadas.

Para a rodada, o portal Lance! utilizou o ChatGPT para simular os confrontos e projetar resultados.

Entre os destaques estão os clássicos entre Corinthians x Palmeiras, Fluminense x Flamengo e Grêmio x Internacional.

O clássico gaúcho acontece às 19h30 (horário de Manaus) deste sábado (11). Já os duelos paulista e carioca estão marcados para 17h30 e 17h, respectivamente.

Palpites para os clássicos

Segundo a simulação, o Palmeiras deve vencer o Corinthians, enquanto o confronto entre Fluminense e Flamengo tende a terminar empatado.

Além disso, a previsão indica vitória do Internacional sobre o Grêmio no clássico gaúcho.

Palpites da 11ª rodada do Brasileirão

Vitória 1 x 2 São Paulo

O São Paulo tem elenco mais qualificado e, além disso, costuma ser competitivo fora de casa.

O São Paulo tem elenco mais qualificado e, além disso, costuma ser competitivo fora de casa. Remo 0 x 2 Vasco da Gama

A diferença técnica pesa, enquanto o Vasco apresenta mais opções ofensivas.

A diferença técnica pesa, enquanto o Vasco apresenta mais opções ofensivas. Mirassol 1 x 1 Bahia

Jogo equilibrado: o Mirassol é forte em casa, enquanto o Bahia mostra organização.

Jogo equilibrado: o Mirassol é forte em casa, enquanto o Bahia mostra organização. Santos 1 x 2 Atlético Mineiro

O Atlético tem mais consistência, mas o Santos pode competir.

O Atlético tem mais consistência, mas o Santos pode competir. Internacional 2 x 1 Grêmio

Clássico equilibrado, porém o Inter costuma ser forte como mandante.

Clássico equilibrado, porém o Inter costuma ser forte como mandante. Athletico Paranaense 2 x 0 Chapecoense

O Athletico é sólido em casa, enquanto a Chapecoense enfrenta dificuldades ofensivas.

O Athletico é sólido em casa, enquanto a Chapecoense enfrenta dificuldades ofensivas. Botafogo 2 x 0 Coritiba

O Botafogo vive fase mais estável e tem boa defesa.

O Botafogo vive fase mais estável e tem boa defesa. Fluminense 1 x 1 Flamengo

Clássico equilibrado: o Flu valoriza a posse, enquanto o Fla aposta no talento individual.

Clássico equilibrado: o Flu valoriza a posse, enquanto o Fla aposta no talento individual. Cruzeiro 1 x 1 Red Bull Bragantino

Confronto travado, com equilíbrio tático entre as equipes.

Confronto travado, com equilíbrio tático entre as equipes. Corinthians 1 x 2 Palmeiras

O Palmeiras vive fase mais consistente, embora o Corinthians possa equilibrar.

*Com infromações do Lance

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