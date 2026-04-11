A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A será disputada entre este sábado (11) e domingo (12), com dez partidas programadas.
Para a rodada, o portal Lance! utilizou o ChatGPT para simular os confrontos e projetar resultados.
Entre os destaques estão os clássicos entre Corinthians x Palmeiras, Fluminense x Flamengo e Grêmio x Internacional.
O clássico gaúcho acontece às 19h30 (horário de Manaus) deste sábado (11). Já os duelos paulista e carioca estão marcados para 17h30 e 17h, respectivamente.
Palpites para os clássicos
Segundo a simulação, o Palmeiras deve vencer o Corinthians, enquanto o confronto entre Fluminense e Flamengo tende a terminar empatado.
Além disso, a previsão indica vitória do Internacional sobre o Grêmio no clássico gaúcho.
Palpites da 11ª rodada do Brasileirão
- Vitória 1 x 2 São Paulo
O São Paulo tem elenco mais qualificado e, além disso, costuma ser competitivo fora de casa.
- Remo 0 x 2 Vasco da Gama
A diferença técnica pesa, enquanto o Vasco apresenta mais opções ofensivas.
- Mirassol 1 x 1 Bahia
Jogo equilibrado: o Mirassol é forte em casa, enquanto o Bahia mostra organização.
- Santos 1 x 2 Atlético Mineiro
O Atlético tem mais consistência, mas o Santos pode competir.
- Internacional 2 x 1 Grêmio
Clássico equilibrado, porém o Inter costuma ser forte como mandante.
- Athletico Paranaense 2 x 0 Chapecoense
O Athletico é sólido em casa, enquanto a Chapecoense enfrenta dificuldades ofensivas.
- Botafogo 2 x 0 Coritiba
O Botafogo vive fase mais estável e tem boa defesa.
- Fluminense 1 x 1 Flamengo
Clássico equilibrado: o Flu valoriza a posse, enquanto o Fla aposta no talento individual.
- Cruzeiro 1 x 1 Red Bull Bragantino
Confronto travado, com equilíbrio tático entre as equipes.
- Corinthians 1 x 2 Palmeiras
O Palmeiras vive fase mais consistente, embora o Corinthians possa equilibrar.
*Com infromações do Lance
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