A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A será disputada entre este sábado (11) e domingo (12), com dez partidas programadas.

Para a rodada, o portal Lance! utilizou o ChatGPT para simular os confrontos e projetar resultados.

Entre os destaques estão os clássicos entre Corinthians x Palmeiras, Fluminense x Flamengo e Grêmio x Internacional.

O clássico gaúcho acontece às 19h30 (horário de Manaus) deste sábado (11). Já os duelos paulista e carioca estão marcados para 17h30 e 17h, respectivamente.

Palpites para os clássicos

Segundo a simulação, o Palmeiras deve vencer o Corinthians, enquanto o confronto entre Fluminense e Flamengo tende a terminar empatado.

Além disso, a previsão indica vitória do Internacional sobre o Grêmio no clássico gaúcho.

Palpites da 11ª rodada do Brasileirão

  • Vitória 1 x 2 São Paulo
    O São Paulo tem elenco mais qualificado e, além disso, costuma ser competitivo fora de casa.
  • Remo 0 x 2 Vasco da Gama
    A diferença técnica pesa, enquanto o Vasco apresenta mais opções ofensivas.
  • Mirassol 1 x 1 Bahia
    Jogo equilibrado: o Mirassol é forte em casa, enquanto o Bahia mostra organização.
  • Santos 1 x 2 Atlético Mineiro
    O Atlético tem mais consistência, mas o Santos pode competir.
  • Internacional 2 x 1 Grêmio
    Clássico equilibrado, porém o Inter costuma ser forte como mandante.
  • Athletico Paranaense 2 x 0 Chapecoense
    O Athletico é sólido em casa, enquanto a Chapecoense enfrenta dificuldades ofensivas.
  • Botafogo 2 x 0 Coritiba
    O Botafogo vive fase mais estável e tem boa defesa.
  • Fluminense 1 x 1 Flamengo
    Clássico equilibrado: o Flu valoriza a posse, enquanto o Fla aposta no talento individual.
  • Cruzeiro 1 x 1 Red Bull Bragantino
    Confronto travado, com equilíbrio tático entre as equipes.
  • Corinthians 1 x 2 Palmeiras
    O Palmeiras vive fase mais consistente, embora o Corinthians possa equilibrar.

*Com infromações do Lance

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