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Pesquisa Datafolha mostra empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que soma 46%, segundo pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado.

Esta é a primeira vez que Flávio Bolsonaro ultrapassa numericamente o petista. No entanto, ambos seguem empatados dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Cenários com outros candidatos

O levantamento também testou cenários contra outros nomes. O presidente aparece com 45% contra 42% do governador Ronaldo Caiado (PSD).

O mesmo ocorre em um eventual confronto com o ex-governador Romeu Zema (Novo), que também registra 42%, enquanto Lula mantém 45%.

Assim como no cenário principal, os resultados indicam empate técnico dentro da margem de erro.

Comparação com pesquisa anterior

Na pesquisa anterior, divulgada em março, Lula aparecia com 46% contra 43% de Flávio Bolsonaro. Naquele momento, o senador havia sido testado pela primeira vez como pré-candidato à Presidência, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Além disso, outros nomes também foram avaliados anteriormente. O governador Ratinho Junior aparecia com 41%, enquanto Eduardo Leite marcava 34%.

Definição de candidaturas

A pesquisa divulgada neste sábado é a primeira após o PSD oficializar Ronaldo Caiado como pré-candidato à Presidência.

Na disputa interna do partido, ele superou outros nomes, como Ratinho Junior, que desistiu da corrida, e Eduardo Leite, que optou por permanecer no governo estadual.

Metodologia da pesquisa

O Datafolha entrevistou 2.004 eleitores em 137 municípios entre os dias 7 e 9 de abril.

A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-03770/2026.

*Com infromações do Extra

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