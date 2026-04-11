Lírio do Vale

Obra da FMTEA prevê atendimento especializado e estrutura inédita para pessoas com TEA na capital amazonense

A Prefeitura de Manaus avança, neste sábado (11), na construção da Fundação Municipal do Transtorno do Espectro Autista (FMTEA), na Zona Oeste da capital. A unidade está localizada na alameda Desembargador João Machado com a rua dos Milagres, no bairro Lírio do Vale.

O projeto é considerado o primeiro do tipo no Brasil e prevê atendimento integral e especializado para crianças, jovens e adultos com Transtorno do Espectro Autista.

Avanço das obras

Até o momento, a obra registra a cravação de 111 estacas, com 12 metros de profundidade cada. Além disso, as equipes concluíram a instalação do poço artesiano e etapas como armação, concretagem, impermeabilização e reaterro de 63 blocos de coroamento.

Atualmente, os trabalhos se concentram na construção do muro de contenção para nivelamento do solo. Ao mesmo tempo, avançam na infraestrutura que receberá o elevador e na confecção dos pilares da estrutura.

Estrutura e serviços previstos

A FMTEA terá área total de 4.002,94 metros quadrados. O prédio principal contará com 2.622,38 metros quadrados.

O espaço oferecerá salas de atendimento especializado e terapias multidisciplinares. Além disso, incluirá serviços como fisioterapia, odontologia e atividades de estímulo, como robótica e arte.

O complexo também contará com quadra poliesportiva, piscina terapêutica, parque sensorial e a chamada Vila do Autista, com playground e áreas de convivência.

Declaração da gestão municipal

O secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Madson Rodrigues, destacou o impacto do projeto.

“Estamos construindo muito mais que um complexo, é um espaço de acolhimento, cuidado e oportunidades. Com a determinação do prefeito Renato Junior, cada detalhe desta obra é pensado para transformar a vida das pessoas com TEA”, afirmou.

Política pública de inclusão

A construção da FMTEA reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com políticas públicas voltadas à inclusão social e ao desenvolvimento humano.

Assim, a iniciativa busca ampliar o acesso a serviços especializados e melhorar a qualidade de vida de famílias da capital.



*Com informações da assessoria

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