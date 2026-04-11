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Quadro clássico dos anos 1990 será reexibido com nova versão no programa de Celso Portiolli

Publicado em 11 de abril de 2026

A “Banheira do Gugu”, um dos quadros mais icônicos da televisão brasileira nos anos 1990, voltará ao ar no programa Domingo Legal, exibido neste domingo (12).

A atração é apresentada atualmente por Celso Portiolli, de 58 anos.

Quadro marcou os anos 1990

O quadro estreou em 1994 no dominical apresentado por Gugu Liberato (1959–2019). Rapidamente, se tornou um dos momentos mais populares da televisão brasileira.

Na época, a atração chegou a registrar picos de até 40 pontos de audiência e disputava liderança com o Domingão do Faustão.

Como funcionava a dinâmica

A dinâmica reunia celebridades dentro de uma banheira com água e espuma. O apresentador lançava dez sabonetes e os participantes precisavam recuperá-los.

Enquanto isso, modelos conhecidas como “musas” tentavam impedir o avanço dos competidores. Em algumas edições, homens (“musos”) também participavam da dinâmica.

Vencia quem conseguisse coletar o maior número de sabonetes. A disputa era iniciada ao comando de Gugu com a frase “Valendo!”.

Revelações e impacto na TV

O quadro ajudou a impulsionar a carreira de diversas personalidades, como Luiza Ambiel, Solange Gomes, Nana Gouvêa, Núbia Óliver e Helen Ganzarolli.

Nova versão no SBT

De acordo com o SBT, a nova versão do quadro promete resgatar a nostalgia do público e trazer surpresas na exibição.

Os convidados serão revelados apenas durante o programa.

*Com informações da CNN

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