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Esposa e equipe atualizam estado de saúde e pedem respeito às informações

Donminique Santos, esposa de Leandro Boneco, atualizou o estado de saúde dele e rebateu especulações sobre desistência do BBB 26. Nesta quarta-feira (8), ele se dirigiu ao confessionário após passar mal e ainda não retornou à casa.

“Oi, gente, passando para dizer que estou acompanhando de perto a situação de Leandro. Ele está em atendimento. Agradeço à preocupação de todos. Não consigo responder às mensagens agora. Obrigada pelo cuidado e carinho. Estou vendo muita desinformação circulando e isso é muito sério”, escreveu ela no story do Instagram.

Donminique reforçou: “Leandro não tentou desistir, ele se sentiu mal, pediu atendimento e está sendo acompanhado no momento”.

Além disso, ela pediu responsabilidade e respeito: “Fico muito preocupada com a rapidez com que essas informações falsas se espalham e, mais ainda, ao ver pessoas desejando o pior, pois ele não fará falta no jogo. Isso não é aceitável. Peço, de verdade, responsabilidade e respeito nesse momento”.

A equipe de Leandro também se manifestou nas redes sociais: “Até o momento, a informação oficial é que Leandro recebeu atendimento médico, passa bem e segue em observação. Estamos todos na torcida por sua pronta recuperação!”

Entenda o ocorrido

Mais cedo, o jogador apresentou dores e se aproximou do botão de desistência, que permite abandonar o programa. Para validar a desistência, a luz precisa ficar verde, mas dentro da caixa a tonalidade estava apenas vermelha.

Após o episódio, a porta do confessionário se abriu e Leandro foi encaminhado para receber atendimento médico necessário.

(*) Com informações da CNN Brasil

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