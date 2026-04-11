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Crime ocorreu no bairro Cidade Nova; Polícia Civil investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança

Publicado em 11 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Um homem identificado como Maicon da Silva Milome, 28 anos, foi executado dentro de sua residência no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, nas proximidades da rua do núcleo 23.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, homens armados invadiram a casa da vítima e efetuaram diversos disparos.

Invasão e execução

De acordo com a polícia, os suspeitos entraram no imóvel e atiraram contra Maicon dentro da residência.

As equipes de segurança isolaram a área logo após o crime.

Investigação

A polícia deve solicitar imagens de câmeras de segurança de residências próximas ao local da execução.

O objetivo é identificar os suspeitos e esclarecer a dinâmica do crime.

Perícia e remoção do corpo

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo para exame de necropsia.

Caso segue sob investigação

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que ficará responsável pela apuração da motivação e identificação dos envolvidos.