Histórico

Marie-Louise Eta assume comando até o fim da temporada e faz história na Bundesliga

O Union Berlin anunciou, neste domingo (12), que a Marie-Louise Eta assumirá o comando técnico da equipe principal até o fim da temporada.

A decisão marca a primeira vez, em mais de um século, que uma mulher assume como treinadora principal em um clube da primeira divisão de uma das cinco grandes ligas da Europa: Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália e França.

Mudança ocorre após derrota na Bundesliga

A nomeação ocorre após a demissão de Steffen Baumgart, depois da derrota por 3 a 1 para o Heidenheim, atual lanterna da Bundesliga.

Eta, de 34 anos, já fazia parte da comissão técnica desde 2023 e possui licença Pro da Uefa. Além disso, ela já havia comandado a equipe de forma interina em janeiro de 2024.

No entanto, esta é a primeira vez que assume oficialmente o cargo de treinadora principal na elite do futebol alemão.

Carreira como jogadora inclui títulos importantes

Antes de se tornar técnica, Marie-Louise Eta teve carreira como jogadora profissional.

Como meio-campista, ela foi campeã da UEFA Women’s Champions League em 2010 pelo Turbine Potsdam. Além disso, conquistou três títulos do Campeonato Alemão.

Pela seleção da Alemanha, venceu o Mundial Sub-20 e o Europeu Sub-17.

Ela encerrou a carreira aos 26 anos devido a lesões e, em seguida, iniciou a trajetória como treinadora nas categorias de base.

Missão é evitar rebaixamento

A estreia da nova técnica será no próximo fim de semana, em confronto contra o Wolfsburg.

Atualmente, o Union Berlin soma 32 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela. A equipe está sete pontos acima da zona de repescagem contra o rebaixamento.

Faltando cinco jogos para o fim da temporada, o objetivo é somar pontos suficientes para garantir a permanência na primeira divisão.

Clube destaca escolha técnica

A diretoria ressaltou que a decisão foi baseada no conhecimento da profissional sobre o elenco e o clube.

“Estou feliz que o clube me confiou esta tarefa exigente. Uma característica do Union foi e é unir forças nestas situações. E claro que estou convencida que com a equipe vamos conseguir os pontos decisivos”, declarou a treinadora.

*Com informações do Lance

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